Дистрибуторская засуха

Оборот алкоголя через дистрибуторов за первые семь месяцев года снизился в годовом выражении на 30%. Эксперты связывают это в первую очередь со снижением числа посредников и сокращением цепочки поставок. Крупный ритейл все чаще заключает контракты напрямую с производителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В январе—июле 2026 года оборот алкоголя (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в опте снизился на 28,2%, до 228,5 млн декалитров (дал), следует из расчетов, сделанных аналитическим проектом A.List на основе данных ЕМИСС (сервиса Росстата). Сильнее всего в опте снизилась реализация водки — на 32,6%, до 83,3 млн дал, винодельческой продукции — на 28,1%, до 82,6 млн дал. Оборот ликероводочных изделий в опте сократился на 21,3%, до 24,8 млн дал, коньяка — на 17%, до 15,8 млн дал.

Одна партия может участвовать в нескольких оптовых сделках и, соответственно, будет учитываться несколько раз, поясняют в A.List. Поэтому падение оптовых продаж не равно соразмерному падению рынка в целом, замечают там. Впрочем, розничные продажи также сокращаются. Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—июне 2026 года спрос на алкоголь (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизился всего на 0,7%, до 113,85 млн дал.

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Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что на рынке меняется прежняя цепочка поставок. Производители все чаще работают с федеральными сетями напрямую и число операций у посредников сокращается, объясняет эксперт. Сейчас многие крупные сети развили собственные распределительные центры и логистику, говорит он.

Вместе с этим снижается доля рынка у несетевой розницы. Небольшим магазинам нужен дистрибутор, который собирает ассортимент напитков, держит склад и развозит небольшие партии, отмечает господин Московский. Чем меньше таких магазинов, тем меньше и рынок для классического регионального опта, констатирует он. Федеральные сети продолжают открывать новые магазины в Сибири и на Дальнем Востоке, поэтому покупатели плавно перетекают из несетевой розницы в крупный ритейл, добавляет эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук. У крупных сетей в силу их возможностей цены существенно ниже, чем у региональной розницы, поясняет он.

Раньше почти в каждом регионе было несколько дистрибуторов, говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Как правило, один был держателем контракта с поставщиком алкоголя, а остальные закупали товар уже у него, добавляет он. Сейчас от этой схемы рынок отказывается. По его словам, это связано с тем, что в текущих условиях покупатель очень чувствителен к цене. Поэтому участники рынка стараются как можно больше снижать издержки и закупать продукцию напрямую у производителя, поясняет господин Липилин.

В 2026 году дополнительно на оптовом обороте сказывается и стремление сетей сокращать товарные запасы и экономнее использовать оборотные средства, отмечает Андрей Московский. В такой ситуации закупки могут какое-то время снижаться заметно быстрее, чем продажи конечному покупателю, констатирует он. Это в том числе стало одной из причин резкого падения производства алкоголя в августе (см. “Ъ” от 8 сентября).

Параллельно с этим большое количество региональных оптовых игроков за последние два года ушли с рынка из-за роста издержек, акцизов и налогов, добавляет Александр Липилин.

Все это приводит к необходимости аккумулировать серьезные финансовые средства, а в условиях высокой ключевой ставки ЦБ это становится сложнее, констатирует эксперт.

Многие торговые сети также стали напрямую импортировать значительную часть алкогольной продукции, говорит Сергей Гладыщук. Так, по данным отраслевого издания WineRetail, еще в 2022 году X5 стал крупнейшим поставщиком вина в Россию. К тому же произошла консолидация тех дистрибуторов, кто возил алкоголь по параллельному импорту, добавляет господин Липилин. После ухода иностранных поставщиков и их официальных представительств на российском рынке появилось большое количество небольших импортеров, напоминает он. По его словам, сейчас этот рынок более или менее консолидировался и уже нет необходимости заключать договоры с большим количеством поставщиков.

Владимир Комаров