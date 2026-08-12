Правительство ФРГ поддержало полный запрет алкоголя для подростков до 16 лет

Правительство Германии высказалось в поддержку запрета употребления алкоголя для подростков 14–15 лет даже в присутствии родителей. Об этом написали СМИ, включая Der Spiegel и Tagesschau.

Инициатива была предложена министром по делам семьи Карин Прин. После того как правило поддержал кабинет министров, его еще должен одобрить Бундестаг.

Сейчас употребление алкоголя полностью запрещено до 14 лет, а подростки 14–15 лет могут выпить пиво или вино под присмотром родителей или опекунов. После 16 они могут сами покупать и пить эти и сходные с ними напитки, а после 18 лет — любой алкоголь.

Министры здравоохранения некоторых германских земель и некоторые другие эксперты и ранее выступали за полный запрет алкоголя до 16 лет. По их мнению, даже возможность потребления под присмотром взрослых повышает вероятность алкогольной зависимости и негативных последствий для здоровья подростков.

Яна Рождественская