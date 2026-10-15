Politico: в ЕС обсуждают новые санкции против российских спортсменов
В ЕС обсуждают возможность ввести санкции против российских спортсменов и ограничить их участие в международных соревнованиях. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, в числе обсуждаемых мер — отказ от финансирования международных спортивных федераций, которые допустят российских атлетов до соревнований. Также предлагается оказывать давление на вещателей, которые транслируют соревнования с участием россиян.
Помимо этого, предлагается отказывать российским спортсменам в выдаче виз и нарастить «усилия по вовлечению стран-единомышленников в более широкую коалицию против реинтеграции России» в спорте, пишет Politico.