«РИА Новости»: продажу алкоголя 1 сентября ограничат в 60 российских регионах

В 60 регионах России 1 сентября введут ограничения на розничную продажу алкоголя, следует из анализа региональных законодательных актов, проведенного «РИА Новости». Ограничения не будут распространяться на организации общественного питания.

В День знаний алкоголь не будут продавать, в частности, в Адыгее, Башкирии, Бурятии, Дагестане, Карелии, Чувашии, Забайкальском и Красноярском краях. Такие же меры предусмотрены в новых регионах.