Минобороны России уточнило детали ночной атаки на НПЗ в Рязани
Минобороны: ВСУ атаковали НПЗ в Рязани с помощью четырех «Фламинго» и 69 БПЛА
Вооруженные силы Украины ночью 15 октября атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Рязани. Над объектом сбили четыре крылатых ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 беспилотников самолетного типа. При падении обломков сбитых БПЛА на территории завода начался пожар, заявила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, атака продолжалась с 4:00 до 7:00. К уничтожению воздушных целей привлекли зенитные ракетные войска, истребительную и армейскую авиацию, а также мобильные огневые группы.
Как сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, при ЧП обошлось без пострадавших. Кроме пожара на НПЗ, при атаке повреждены склад и автомобили на территории другого предприятия. В школах и детсадах Рязани отменили занятия.