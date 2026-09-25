Здоровый образ денег

Российские власти планируют повысить акцизы на алкогольную и табачную продукцию в 2027 году на 6,1–6,8%. Это менее выраженное увеличение, чем в 2026 году, когда рост акцизов на отдельные категории алкоголя превысил 30%. Запланированное в проекте поправок к Налоговому кодексу увеличение акцизов следующего года, по экспертным оценкам, вместе с другими факторами приведет на алкогольном рынке к росту цен на 5–10%. Для табачного рынка главным риском эксперты называют переориентацию спроса на нелегальную продукцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алкоголь крайне чувствителен к цене: ее повышение всегда способствует падению продаж

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Алкоголь крайне чувствителен к цене: ее повышение всегда способствует падению продаж

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Акцизы на алкогольную продукцию в 2027 году вырастут на 6,1–6,8%, следует из проекта поправок к Налоговому кодексу, рассказал ознакомившийся с ними источник “Ъ”. Наиболее выраженное увеличение в 2027 году запланировано для тихих вин — на 6,8%, до 158 руб. за 1 л. Для игристых вин аналогичный рост составит 6,3%, до 170 руб. В сегменте пива крепостью до 8,6% планируемое увеличение составит 6,1%, до 35 руб. за 1 л.

Решение в отношении крепкого алкоголя, по словам собеседника “Ъ”, не принято. «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщил об увеличении акциза в 2027 году на 6,6%, до 878 руб. за 1 л безводного спирта в подакцизном товаре. В Минфине “Ъ” оперативно не ответили.

Повышение акцизов для алкогольных категорий оказалось немного выше запланированного.

Например, заложенная в 2025 году на 2027 год ставка для тихих вин составляла 154 руб. за 1 л. Расхождение, таким образом, составило 2,6%. В случае с пивом речь идет о разнице в 2,9%, с игристым вином — 2,4%. Но заложенное на 2027 год повышение оказалось ниже прошлогоднего, когда рост акцизов на алкогольную продукцию составил 8,9–31% (см. “Ъ” от 29 сентября).

Эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук считает, что сейчас предложенные Минфином акцизы предполагают сокращение потребления алкоголя на 3–4% в 2027 году. В этом случае акцизные бюджетные поступления увеличатся на 3% за год, подсчитал он.

Алкоголь — крайне чувствительная к цене категория, и рост значений всегда способствует падению продаж, напоминает господин Гладыщук. Именно это произошло в 2026 году.

Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, реализация в рознице алкогольной продукции в январе—августе снизилась на 2% год к году, до 613,5 млн дал. Для крепкого алкоголя сокращение составило 0,7%, до 131,7 млн дал, напитков брожения —– 2,4%, до 481,8 млн дал. Производство алкоголя показало спад на 7,2% за год, до 684,1 млн дал в январе—августе. Выпуск крепкой продукции упал на 13,1%, до 91,7 млн дал, напитков брожения — на 6,3%, до 593,4 млн дал.

Руководитель WineRetail Александр Ставцев говорит, что в сегменте вина акцизы сначала влияют на цену импорта. Для российских производителей ставка компенсируется. Но увеличение цен на часть позиций ведет за собой весь рынок, предупреждает он. Эксперт замечает, что падение спроса на классическое вино в стеклянных бутылках более выраженное, чем по рынку в целом. Общую картину, по мнению господина Ставцева, выравнивают продажи наиболее бюджетной продукции.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин обращает внимание на то, что рост акцизов идет параллельно с увеличением других издержек — себестоимости производства, логистики и фискальной нагрузки. Эксперт добавляет, что в этом году импортеры вина во многом сдерживали рост цен. В результате часть накопившегося роста в 2027 году может проявиться в розничных ценах. Господин Липилин ждет их увеличения для вина на 5–10%. Согласно Росстату, в августе средняя розничная цена водки составила 985,2 руб. за 1 л, увеличившись год к году на 15%. Пиво в годовом выражении подорожало на 10,3%, до 217,7 руб., российское игристое вино — на 9,4%, до 614,8 руб., тихое — на 7,9%, до 728,3 руб.

Фиксированная ставка акциза на нагреваемый табак, по данным знакомого с проектом поправок к Налоговому кодексу источника “Ъ”, в 2027 году может увеличиться на 6,5%, до 11,6 руб. за 1 кг.

Для сигарет, папирос, сигарилл и развесного табака заложен аналогичный прирост. Но формула расчета акцизов на табак сложнее, чем на алкоголь, и включает адвалорную составляющую. Ее размер в 2027 году, согласно существующему проекту, будет неизменным — 18%. Этот процент высчитывается от максимальной розничной цены продукции.

Источник “Ъ” на табачном рынке говорит, что весь акциз в итоге формирует 70–85% от цены пачки на полке. Спрос, по его словам, как и в случае с алкоголем, сильно реагирует на рост цен. Основным риском для табачников остается смещение потребления в теневой сектор. «Потребители переходят на более дешевую продукцию, которая завозится в том числе из стран ЕАЭС»,— говорит собеседник “Ъ”.

О росте доли нелегального рынка табака 21 сентября заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Он пояснил, что показатель увеличился с 9–10% в 2024–2025 годах до 11–12% сейчас. Для вейпов и никотиновых жидкостей значение составляет 70–80%, заметил он. Выпадающие из-за серого рынка доходы бюджета замминистра оценил в 100–120 млрд руб. Частично решить проблему нелегального оборота, по замыслу властей, должно лицензирование табачной розницы. Собеседник “Ъ” на табачном рынке напоминает, что еще в 2015 году доля контрафакта на табачном рынке была незначительной — всего 1%. Произошедший скачок он во многом связывает с опережавшим инфляцию ростом акцизов. Эксперт убежден, что так же развивается и алкогольный рынок.

Александра Мерцалова