Английский виски стал защищенным по месту происхождения наименованием

Английская гильдия виски (EWG) сообщила, что британское Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства признало английский виски защищенным по месту происхождения наименованием (Geographical Indication, GI). Об этом написала The Daily Telegraph со ссылкой на заявление EWG. Как отметили в организации, «это решение означает, что все четыре части Соединенного Королевства теперь имеют одинаковую правовую защиту для своих национальных виски — (английский виски.— “Ъ”) наряду с шотландским виски, односолодовым валлийским виски и ирландским виски».

EWG добивалась такого статуса для английского виски более шести лет. В 2022 году организация внесла официальное предложение о признании его GI. Однако это встретило противодействие производителей виски из других регионов.

Как пишет The Daily Telegraph, Шотландская ассоциация виски (SWA) выразила недовольство решением признать английский виски защищенным наименованием. Ассоциация считает, что правила, действующие для английского виски, заметно отличаются от других. В частности, чтобы шотландский односолодовый виски имел право называться GI, все этапы производства должны пройти на одной винокурне, однако для английского аналога такого требования нет. По мнению главы SWA Марка Кента, эти правила «абсолютно не соответствуют репутации односолодового виски».

SWA собирается обсудить этот вопрос с Министерством сельского хозяйства. Как заявил господин Кент, с шотландцами согласны коллеги из Уэльса и Северной Ирландии.

Яна Рождественская