Сахар настоялся

Продажи сладких настоек в российской рознице с января по июль увеличились более чем на 21% в годовом выражении. Спрос на такую продукцию растет в первую очередь из-за ее дешевизны, в то время как другие виды алкоголя дорожают. Также на продажах сказывается развитие домашнего коктейльного потребления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В январе—июле 2026 года розничные продажи сладких настоек в России увеличились на 21,5% год к году, до 2,44 млн декалитров (дал), следует из данных участников алкогольного рынка. В одном только июле спрос на такую продукцию вырос на 27,4% год к году, до 390,51 тыс. дал. Сладкие настойки остаются одним из главных драйверов этой категории в принципе. Так, продажи полусладких настоек в январе—июле прибавили 5,6% год к году, до 574,25 тыс. дал, а спрос на горькие сократился на 0,4%, до 3,03 млн дал.

По данным D.I.S.T. Spirits (бренды Nerpa, «Побеda», «Байкал»), всего в категории «настойки» было продано 6,69 млн дал продукции. Год к году продажи выросли на 7,5%. По мнению эксперта алкогольного рынка Сергея Гладыщука, почти все российские производители почувствовали рост продаж настоек: они начали производить такую продукцию, запуская новинки.

Сладкие настойки стали одной из самых продаваемых категорий алкоголя. Российский рынок спиртного в целом демонстрирует спад.

По данным Росалкогольтабакконтроля в январе—июле 2026 года всего в рознице было реализовано 527,77 млн дал алкогольной продукции — это на 2% меньше год к году.

Сладкие настойки демонстрируют рост прежде всего за счет ценовой доступности, считают в группе Ladoga (бренды «Царская», «Крутояр»). Как правило, их крепость не превышает 28%, поэтому и стоимость одной единицы продукции остается ниже, добавляют в компании. При производстве настоек с меньшим содержанием спирта полочная цена становится все более привлекательной для конечного потребителя, соглашается Сергей Гладыщук.

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С начала 2026 года существенно подняли минимальную розничную цену (МРЦ), а также повысили акцизы на спирт, напоминает он. С 1 января МРЦ на водку была увеличена на 17,1%, до 409 руб. за бутылку объемом 0,5 л, бренди — на 28%, до 605 руб., коньяка и виски, произведенных из сырья с выдержкой не менее трех лет,— на 16%, до 755 руб. Одновременно с этим также был повышен акциз на алкоголь крепче 18% на 11,4%, до 824 руб. за 1 л спирта.

По такой же причине сейчас развивается категория соджу, считает господин Гладыщук. По данным участников рынка, в январе—июле 2026 года розничные продажи такой продукции выросли на 16,2% год к году, до 601,71 тыс. дал. Продажи традиционного корейского напитка растут последние несколько лет, и с 2023 года российские компании активно локализуют его производство (см. “Ъ” от 19 ноября 2025 года).

Рост продаж сладких и полусладких настоек совпадает с развитием домашнего коктейльного потребления, замечает вице-президент D.I.S.T. Spirits Алевтина Хасанова.

Параллельно в России растут отдельные категории, традиционно связанные с коктейлями, включая ром и джин, добавляет эксперт. Снижение посещаемости заведений общепита создает дополнительный фон для развития домашнего формата потребления, считает госпожа Хасанова. По ее данным, с 1 января по 23 марта 2026 года количество чеков в ресторанах и барах России снизилось на 3%, в Москве — на 12%, в Санкт-Петербурге— на 8%.

Как ранее сообщал “Ъ”, в первой половине 2026 года продажи алкоголя в ресторанах по всей России упали на 42,4%, до 818,3 тыс. дал. Негативная динамика во многом вызвана закрытием заведений, снижением трафика и подорожанием алкоголя в целом.

Впрочем, президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что домашние коктейли могли поддержать в первую очередь виски, джин, ром и текилу. Сладкая настойка для коктейля подходит куда хуже, добавляет он. В Ladoga также считают, что спрос на сладкие настойки поддерживает и вкусовой профиль категории: сахар сглаживает спиртовую резкость.

Владимир Комаров