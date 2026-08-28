Совет директоров «Новабев Групп» рекомендовал дивиденды за полугодие
Совет директоров ПАО «Новабев Групп» (ранее Beluga Group) рекомендовал внеочередному собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 8 руб. на акцию. Собрание пройдет в заочной форме 30 сентября. Реестр закроют 12 октября.
За первое полугодие 2025 года акционеры получили 20 руб. на бумагу, за аналогичный период 2024-го — 12,5 руб. По итогам второго полугодия 2025 года компания доплатила 10 руб. из прибыли прошлых лет. Снижение дивидендов связано с падением чистой прибыли.
В первом полугодии 2026 года выручка компании выросла на 8% (до 74,4 млрд руб.), EBITDA — на 9% (до 10 млрд руб.), а чистая прибыль сократилась на 38%, до 1,3 млрд руб. Дивполитика компании предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли не реже двух раз в год. «Новабев групп» платит дивиденды с 2019 года.
В первом полугодии 2025 года акционеры «Новабев Групп» получили 20 руб. на акцию, а суммарный размер дивидендов за 2025 год составил 30 руб. на акцию, что в общей сложности эквивалентно 2,75 млрд руб. или 53% чистой прибыли по МСФО. Компания получила 5,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО по итогам 2025 года, увеличив показатель на 13% год к году.
За первое полугодие 2024 года «Новабев Групп» выплатила 12,5 руб. на акцию, общая сумма составила 1,58 млрд руб. без учета дивидендов по казначейским акциям. В 2023 году выручка «Новабев Групп» по МСФО выросла на 20%, достигнув 116,9 млрд руб., а чистая прибыль снизилась на 4%, до 8 млрд руб.
«Новабев Групп», ранее известная как Beluga Group, является крупным производителем крепкого алкоголя и дистрибьютором вин в России. Среди собственных брендов компании — водка Beluga, «Беленькая», «Архангельская», «Белая Сова», Orthodox, джин Green Baboon, биттеры Hunting, коньяки «Золотой Резерв», «Бастион» и виски Fox & Dogs.