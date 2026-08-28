Совет директоров «Новабев Групп» рекомендовал дивиденды за полугодие

Совет директоров ПАО «Новабев Групп» (ранее Beluga Group) рекомендовал внеочередному собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 8 руб. на акцию. Собрание пройдет в заочной форме 30 сентября. Реестр закроют 12 октября.

За первое полугодие 2025 года акционеры получили 20 руб. на бумагу, за аналогичный период 2024-го — 12,5 руб. По итогам второго полугодия 2025 года компания доплатила 10 руб. из прибыли прошлых лет. Снижение дивидендов связано с падением чистой прибыли.

В первом полугодии 2026 года выручка компании выросла на 8% (до 74,4 млрд руб.), EBITDA — на 9% (до 10 млрд руб.), а чистая прибыль сократилась на 38%, до 1,3 млрд руб. Дивполитика компании предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли не реже двух раз в год. «Новабев групп» платит дивиденды с 2019 года.