Производство вина во Франции за год сократится на 6%
08.10.2026, 15:37
В этом году Франция произведет 34 гектолитра вина. Это на 17% ниже среднего показателя за 2012–2015 годы и на 6% ниже, чем в 2025 году. Такие данные публикует статистическая служба при Министерстве сельского хозяйства Франции. Там отметили, что урожай нынешнего года станет одним из самых низких за последние 30 лет.
Снижение производства в этом году министерство объясняет сокращением площадей плодоносящих виноградников — на 2,5% по сравнению с 2025 годом. Сказались последствия необычайно жаркого и сухого лета, «засуха усилилась по всей территории страны, а периоды сильной жары местами привели к перегреву, солнечным ожогам, опадению листвы и увяданию винограда, что сократило объемы урожая». При этом показатели в разных департаментах оказались очень разными. В Шампани урожай будет ниже в два раза по сравнению с прошлым годом. В Бургундии особенно пострадал сорт пино-нуар: потери превышают 50%, и объем производства будет ниже на 33%. В долине Луары ожидается падение производства на 12%. В Бордо, где площади виноградников за год сократились на 5%, напротив, ожидается рост производства на 10% благодаря лучшей урожайности.