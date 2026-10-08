Производство вина во Франции за год сократится на 6%

Снижение производства в этом году министерство объясняет сокращением площадей плодоносящих виноградников — на 2,5% по сравнению с 2025 годом. Сказались последствия необычайно жаркого и сухого лета, «засуха усилилась по всей территории страны, а периоды сильной жары местами привели к перегреву, солнечным ожогам, опадению листвы и увяданию винограда, что сократило объемы урожая». При этом показатели в разных департаментах оказались очень разными. В Шампани урожай будет ниже в два раза по сравнению с прошлым годом. В Бургундии особенно пострадал сорт пино-нуар: потери превышают 50%, и объем производства будет ниже на 33%. В долине Луары ожидается падение производства на 12%. В Бордо, где площади виноградников за год сократились на 5%, напротив, ожидается рост производства на 10% благодаря лучшей урожайности.