Потребители сбавили градус

Медовуха в августе 2026 года оказалась наиболее растущей категорией алкогольной продукции по объему розничных продаж. В годовом выражении ее продажи увеличились на 19,3%. На втором месте — сидр, прибавивший 18%. При этом спрос на напитки брожения в России в целом сокращается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Розничные продажи медовухи в августе 2026 года составили 309,4 тыс. декалитров (дал), увеличившись за год на 19,3%. Это следует из подсчетов “Ъ” на базе материалов Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Медовуха, согласно данным ведомства, оказалась наиболее быстро растущей алкогольной категорией с точки зрения потребительского спроса. На втором месте — сидр, продажи которого в августе 2026 года увеличились на 18% в годовом выражении, до 880,1 тыс. тонн.

Темпы роста розничных продаж медовухи ускорились. В январе—августе 2026 года, согласно РАТК, совокупный объем ее реализации составил 2,1 млн дал, прибавив год к году 8,7%. В январе—июле этот прирост оценивался в 7%.

ускорились. В январе—августе 2026 года, согласно РАТК, совокупный объем ее реализации составил 2,1 млн дал, прибавив год к году 8,7%. В январе—июле этот прирост оценивался в 7%. Для категории сидра увеличение продаж в январе—июле 2026 года оценивалось в 26,2%, в январе—августе — в 25,1%, до 7,2 млн дал.

увеличение продаж в январе—июле 2026 года оценивалось в 26,2%, в январе—августе — в 25,1%, до 7,2 млн дал. Розничные продажи в смежной категории пуаре в январе—августе упали на 25,9%, до 77,8 тыс. дал.

Интерес к медовухе и сидру увеличивается при том, что спрос на алкоголь в целом растет довольно сдержанно. Совокупный объем его розничных продаж в январе—августе 2026 года, по данным РАТК, составил 613,5 млн дал, потеряв в годовом выражении 2%. Непосредственно в августе падение составило 2,1%, до 85,7 млн дал. Напитки брожения в рознице за первые восемь месяцев 2026 года потеряли 2,4%, до 481,8 млн дал.

Председатель Союза российских пивоваров и гендиректор «Суздальского пивовара» Даниил Бриман также фиксирует рост спроса на медовуху и сидр в 2026 году. Впрочем, такая выраженная динамика во многом связана с очень низкой базой у этих категорий, замечает он. По мнению эксперта, медовуха до сих пор остается скорее экзотическим напитком для потребителей.

Розничные продажи алкогольной продукции в январе—августе 2026 года Выйти из полноэкранного режима Категория Продажи (тыс. дал) Изменение год к году (%) Пиво 408937,7 –2,6 Пивные напитки 63458,7 –4,1 Водка 47757,7 –0,1 Вино тихое 36304,6 –2,7 Вино игристое 13657,2 4,3 Ликеро-водочные изделия 13183,1 11,0 Крепкие спиртные напитки, не включенные в отдельные категории 9280 –0,9 Коньяки 7998,2 –2,4 Сидр 7248,9 25,1 Медовуха 2102,5 8,7 Плодовая продукция 1173,4 –35,2 Вина ликерные 717,5 –7,6 Слабоалкогольная продукция 516,6 –57,5 Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом 952,6 2,8 Виноградосодержащие напитки без этилового спирта 117,6 –27,6 Пуаре 90,5 –23,9 Алкоголь всего 613496,9 –2,0 Открыть в новом окне Источник: Росалкогольтабакконтроль.

Продажи растут в основном за счет фруктовых напитков и отдельных категорий слабоалкогольной, плодово-ягодной и виноградосодержащей продукции, продающихся под видом сидра (см. “Ъ” от 9 июля). Господин Бриман ожидает, что в ближайшие два-три года продажи сидра и медовухи продолжат активно расти.

Объем рынка медовухи не слишком большой, говорит совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский. Резкий скачок продаж медовухи в августе может быть ситуативным, например связанным с выходом одного производителя в крупную сеть, рассуждает он. Впрочем, по его словам, продажи сидра и медовухи сейчас действительно растут, так как среди потребителей есть спрос на вкусовые алкогольные напитки.

Несмотря на точечный рост спроса на отдельные категории, в целом минувший летний сезон для пивоваров прошел плохо, замечает господин Хавский.

Он отмечает, что наиболее выраженный спад продаж наблюдается в HoReCa: снижается посещаемость заведений общепита и сокращаются средние траты на алкоголь. Как ранее сообщал “Ъ”, в первой половине 2026 года рестораторы по всей России сократили продажи алкоголя на 42,4%, до 818,3 тыс. дал.

Спрос на такую продукцию снижается в том числе из-за заметного подорожания пива и пивных напитков, говорит Игорь Хавский. Их стоимость растет из-за увеличения фискальной нагрузки, повышения акциза и роста затрат на внедрение информационных систем. Производители вынуждены повышать цены из-за роста налоговой нагрузки и инфляции, однако потребитель не готов принимать такое подорожание, добавляет Даниил Бриман. Даже увеличение цены на полке на 5–10 руб. за одну единицу товара может приводить к снижению продаж, констатирует он. Продажи и производство пива снижаются, а к концу 2026 года спад может ускориться, не исключает он.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова