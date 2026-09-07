Сухой август

В январе—августе 2026 года производство алкоголя в России снизилось на 7,2% год к году, причем в августе сокращение усилилось. На рынке связывают это с ростом цен, снижением спроса, а также с изменением правил уплаты акциза на спирт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По итогу января—августа 2026 года производство алкоголя в целом в России снизилось на 7,2% год к году, до 684,11 млн декалитров (дал), следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Согласно подсчетам службы, выпуск спиртных напитков крепче 9% снизился на 10,9%, до 59,83 млн дал: производство водки упало на 12,1%, до 39,64 млн дал, коньяка — на 16,8%, до 4,03 млн дал, других спиртных напитков — на 18%, до 4,74 млн дал. Увеличился розлив только ликероводочной продукции — на 0,1%, до 11,41 млн дал.

В августе этого года падение производства усилилось. Для сравнения: в январе—июле 2026 года снижение составило всего 2,4% год к году, до 624,9 млн дал.

Выпуск алкоголя в России снижается уже второй год, напоминает президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Это происходит в том числе из-за сокращения спроса на такую продукцию, поясняет эксперт. Также, добавляет он, сказывается и охлаждение экономики в целом: федеральный ритейл и сами производители сокращают затаривание складов алкоголем. По оценке эксперта, производство спиртного в этом году сократилось до минимума с 2023 года.

Эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук снижение производства связывает в том числе с подорожанием такой продукции. Из-за увеличения минимальных розничных цен и акцизов на спирт с начала 2026 года розничные цены выросли практически у всего крепкого алкоголя. По его словам, спрос на спиртное снижается также среди туристов, отдыхающих на черноморском побережье, в связи с повышенным риском чрезвычайных ситуаций.

Существенно на просадке сказалось и изменение правил уплаты акциза на спирт, замечает Андрей Московский. С 1 июля 2026 года уплачивать акциз необходимо в момент закупки спирта у производителя сырья. Ранее спирт, покупаемый алкогольными компаниями, не облагался акцизами — его оплачивали только в момент отгрузки готовой продукции (фактическая оплата производится в конце следующего месяца). Теперь для выпуска спиртного приходится привлекать огромные дополнительные средства, и, вероятно, не все компании справились с этим, констатирует господин Московский.

Согласно РАТК, производство тихого вина в январе—августе этого года снизилось на 14,8% год к году, до 20,35 млн дал, игристого — на 14,6%, до 8,88 млн дал. Розлив ликерных вин упал на 42,6%, до 482,8 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции — на 37,7%, до 621,4 тыс. дал.

Выпуск вина в России снижается с начала 2026 года. Ранее на рынке это связывали с остановками розлива такой продукции у нескольких крупных производителей и сокращением спроса (см. “Ъ” от 29 июля). К лету ситуация начала выравниваться, но в августе случился очередной провал, замечает источник “Ъ” на винодельческом рынке. По его мнению, это может быть связано с введением ограничений по потреблению электроэнергии из-за повреждения сетей и оборудования в Крыму. Для производства вина требуется много электроэнергии или солярки, поясняет он.

На категории игристых мог сказаться и тот факт, что прошлый сезон был очень ранним, замечает собеседник “Ъ”. В 2025 году сбор урожая начался в конце июля, а в текущем году — в 20-х числах августа. Сырье для игристых вин еще просто не собрано, констатирует он.

Производство напитков брожения в январе—августе 2026 года уменьшилось на 6,3% год к году, до 593,4 млн дал, следует из данных РАТК. В том числе выпуск пива крепостью до 8,6% снизился на 6,2%, до 507,57 млн дал, пивных напитков — на 7,9%, до 75,89 млн дал. Розлив сидра, пуаре и медовухи вырос всего на 1%, до 9,89 млн дал.

Владимир Комаров