Производители алкоголя ЕС опасаются за уникальность брендов из-за экологического закона

Европейские производители вин и крепкого алкоголя, а также парфюмерии выразили опасения, что новый закон ЕС, направленный на сокращение отходов, может угрожать узнаваемому дизайну брендов. Об этом сообщает Politico.

Речь идет о принятом в 2024 году Регламенте об упаковке и отходах упаковки, нормы которого вступят в силу в 2030 году. Согласно ему, законодательство обяжет компании свести к минимуму вес и объем емкостей до технологического минимума. В документе подчеркивается, что маркетинг не является оправданием для использования избыточных материалов.

В разговоре с Politico производители стекла и напитков предупреждают, что ограничения приведут к «антиутопической стандартизации» бутылок и флаконов, уничтожив уникальность таких брендов.

«Если подумать об Amaretto Disaronno — Amaretto Disaronno и есть эта бутылка. Если взять Aperol Spritz, Chanel No5, пиво Corona, да что угодно — стекло и есть сам продукт»,— сказал глава Европейской федерации тарного стекла Карло Пирроне.

Документ предусматривает исключения для продуктов с защищенными географическими наименованиями и брендов с уже зарегистрированными товарными знаками. Однако представители отрасли опасаются за ремесленников и новые продукты.

Представители Еврокомиссии заявили о готовности учитывать форму и функции упаковки при разработке итоговых стандартов. Однако эксперты считают, что жесткие ограничения на вес и объем ставят под удар инновации и европейскую конкурентоспособность.