Роскачество ожидает один из лучших урожаев винограда за десятилетие

Урожай винограда 2026 года в ведущих российских винодельческих регионах может стать одним из лучших за десятилетие, сообщило Роскачество. По его данным, самый высокий рост урожайности возможен в Севастополе, самый большой урожай — в Краснодарском крае.

Эксперты назвали ключевой особенностью этого года высокую обеспеченность виноградников Краснодарского края и Крыма влагой, в основном за счет снежной зимы. «Сам год на Кубани и в Крыму был более прохладным, чем предыдущие годы. Уборка урожая началась в среднем на три-четыре недели позже, чем в 2025 году. Это очень важно для качественного и равномерного созревания винограда для белых и игристых вин»,— отметила глава департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева.

По прогнозу Роскачества, самый большой урожай технических (винных) сортов винограда соберут в Краснодарском крае. Первоначальный прогноз по региону был на уровне 250 тыс. т, но удачно пройденный сезон цветения и хорошая обеспеченность влагой позволили сформировать урожай, близкий к прошлогоднему рекорду, — 317 тыс. т. Крупнейший по сбору винограда в крае — Таманский полуостров. На него приходится до 200 тыс. т сбора, из них более половины переработают «Кубань вино» и «Фанагория». Значительные объемы переработки винограда также ожидают на виноградниках в Анапе и Новороссийске, где крупнейшие виноградники принадлежат группе «Абрау-Дюрсо».

В Севастополе в 2025 году было собрано 20,9 тыс. т винограда, прогноз на 2026 год — до 27,6 тыс. т. В Крыму, как ожидается, в этом году могут собрать более 120 тыс. т винограда. Крупнейшими переработчиками в Крыму и Севастополе называют винодельни «Массандра», «Инкерман» и «Золотая балка».

В Дагестане планируют повторить рекордный урожай 2025 года — на уровне 226,5 тыс. т технических сортов. Лидерами по переработке винограда должны стать «Алвиса», «Дербент вино», «Дербентский коньячный комбинат» и «Дербентский завод игристых вин». «Окончательные итоги уборки урожая можно будет подвести в ноябре. Погода переменчива, но база для отличного года и высокого качества вин природой и трудом виноградарей в этом году заложена очень хорошая»,— рассказала госпожа Латышева.

О сборе урожаев винограда по всему миру — в материале «Ъ».