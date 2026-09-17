Роскачество ожидает один из лучших урожаев винограда за десятилетие
Урожай винограда 2026 года в ведущих российских винодельческих регионах может стать одним из лучших за десятилетие, сообщило Роскачество. По его данным, самый высокий рост урожайности возможен в Севастополе, самый большой урожай — в Краснодарском крае.
Эксперты назвали ключевой особенностью этого года высокую обеспеченность виноградников Краснодарского края и Крыма влагой, в основном за счет снежной зимы. «Сам год на Кубани и в Крыму был более прохладным, чем предыдущие годы. Уборка урожая началась в среднем на три-четыре недели позже, чем в 2025 году. Это очень важно для качественного и равномерного созревания винограда для белых и игристых вин»,— отметила глава департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева.
По прогнозу Роскачества, самый большой урожай технических (винных) сортов винограда соберут в Краснодарском крае. Первоначальный прогноз по региону был на уровне 250 тыс. т, но удачно пройденный сезон цветения и хорошая обеспеченность влагой позволили сформировать урожай, близкий к прошлогоднему рекорду, — 317 тыс. т. Крупнейший по сбору винограда в крае — Таманский полуостров. На него приходится до 200 тыс. т сбора, из них более половины переработают «Кубань вино» и «Фанагория». Значительные объемы переработки винограда также ожидают на виноградниках в Анапе и Новороссийске, где крупнейшие виноградники принадлежат группе «Абрау-Дюрсо».
В Севастополе в 2025 году было собрано 20,9 тыс. т винограда, прогноз на 2026 год — до 27,6 тыс. т. В Крыму, как ожидается, в этом году могут собрать более 120 тыс. т винограда. Крупнейшими переработчиками в Крыму и Севастополе называют винодельни «Массандра», «Инкерман» и «Золотая балка».
В Дагестане планируют повторить рекордный урожай 2025 года — на уровне 226,5 тыс. т технических сортов. Лидерами по переработке винограда должны стать «Алвиса», «Дербент вино», «Дербентский коньячный комбинат» и «Дербентский завод игристых вин». «Окончательные итоги уборки урожая можно будет подвести в ноябре. Погода переменчива, но база для отличного года и высокого качества вин природой и трудом виноградарей в этом году заложена очень хорошая»,— рассказала госпожа Латышева.
О сборе урожаев винограда по всему миру — в материале «Ъ».
Для белых и игристых вин важен не только объем сырья, но и баланс его характеристик. Жаркая и засушливая погода ускоряет накопление сахара, снижает кислотность и может привести к винам с высоким алкоголем и плоским вкусом. Описанные для 2026 года более прохладные условия уменьшают этот риск и создают предпосылки для более равномерного качества.
При этом, несмотря на прогнозируемый большой урожай, винодельческим предприятиям Краснодарского края ежегодно не хватает около 50 тысяч тонн винограда для использования своей производственной мощности на 100%. Однако погоня за объемами, не обеспеченными технологическими возможностями, может негативно сказаться на качестве вина.