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Мир

КНР и КНДР открыли мост, построенный 12 лет назад

Китай и Северная Корея официально открыли автомобильный мост через реку Ялуцзян. Как сообщает Reuters, этот вантовый мост длиной более 3 км был построен еще 12 лет назад, однако до сих пор не действовал, поскольку Северная Корея только сейчас закончила строительство подъездных дорог и таможенного терминала на своей стороне.
Люди снимают мост через реку Ялуцзян
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Люди снимают мост через реку Ялуцзян

Florence Lo / Reuters

Китайский патрульный катер на реке Ялуцзян
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Китайский патрульный катер на реке Ялуцзян

Florence Lo / Reuters

Мост через реку Ялуцзян
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Мост через реку Ялуцзян

Florence Lo / Reuters

Уличные торговцы готовят еду
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Уличные торговцы готовят еду

Florence Lo / Reuters

Грузовик едет по мосту через реку Ялуцзян
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Грузовик едет по мосту через реку Ялуцзян

Florence Lo / Reuters

Охранник на фоне моста через реку Ялуцзян
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Охранник на фоне моста через реку Ялуцзян

Florence Lo / Reuters

Церемония открытия моста через реку Ялуцзян
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Церемония открытия моста через реку Ялуцзян

Pan Yulong / Xinhua / AP

Мост через реку Ялуцзян
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Мост через реку Ялуцзян

Pan Yulong / Xinhua / AP

Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что «двусторонние отношения вступают в новую фазу». По его словам, этот пограничный переход будет «в значительной мере укреплять» экономическое и торговое сотрудничество, ускорит таможенные процедуры, расширит связи приграничных регионов. Китай остается главным торговым партнером КНДР. Экспорт КНР в КНДР в 2025 году вырос на 25% и составил около $2,3 млрд.
Изначально открытие «Китайско-северокорейского автомобильного моста через пограничную реку Ялуцзян» было запланировано на 2014 год. Он должен был расширить грузооборот между двумя странами, поскольку старый «Мост китайско-корейской дружбы», построенный в 1937 году в том же районе, не мог пропускать грузовые автомобили тяжелее 20 т. На строительство нового моста потратили около 2,2 млрд юаней ($350 млн), которые практически полностью вложила китайская сторона. Общая длина всего мостового комплекса с подъездными путями составляет около 20 км, ширина моста — почти 30 м, что позволило сделать по две полосы для движения в каждую сторону.
В начале сентября был открыт первый автомобильный мост между КНДР и Россией. Строительство 1-километровой конструкции с двумя полосами движения заняло около полутора лет.
КНДР
Китай
Азия

Авторы

  • Алена Миклашевская
    Алена Миклашевская
    переводчик-корреспондент