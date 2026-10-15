КНР и КНДР открыли мост, построенный 12 лет назад

Изначально открытие «Китайско-северокорейского автомобильного моста через пограничную реку Ялуцзян» было запланировано на 2014 год. Он должен был расширить грузооборот между двумя странами, поскольку старый «Мост китайско-корейской дружбы», построенный в 1937 году в том же районе, не мог пропускать грузовые автомобили тяжелее 20 т. На строительство нового моста потратили около 2,2 млрд юаней ($350 млн), которые практически полностью вложила китайская сторона. Общая длина всего мостового комплекса с подъездными путями составляет около 20 км, ширина моста — почти 30 м, что позволило сделать по две полосы для движения в каждую сторону.