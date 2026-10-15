КНР и КНДР открыли мост, построенный 12 лет назад
Китай и Северная Корея официально открыли автомобильный мост через реку Ялуцзян. Как сообщает Reuters, этот вантовый мост длиной более 3 км был построен еще 12 лет назад, однако до сих пор не действовал, поскольку Северная Корея только сейчас закончила строительство подъездных дорог и таможенного терминала на своей стороне.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что «двусторонние отношения вступают в новую фазу». По его словам, этот пограничный переход будет «в значительной мере укреплять» экономическое и торговое сотрудничество, ускорит таможенные процедуры, расширит связи приграничных регионов. Китай остается главным торговым партнером КНДР. Экспорт КНР в КНДР в 2025 году вырос на 25% и составил около $2,3 млрд.
Изначально открытие «Китайско-северокорейского автомобильного моста через пограничную реку Ялуцзян» было запланировано на 2014 год. Он должен был расширить грузооборот между двумя странами, поскольку старый «Мост китайско-корейской дружбы», построенный в 1937 году в том же районе, не мог пропускать грузовые автомобили тяжелее 20 т. На строительство нового моста потратили около 2,2 млрд юаней ($350 млн), которые практически полностью вложила китайская сторона. Общая длина всего мостового комплекса с подъездными путями составляет около 20 км, ширина моста — почти 30 м, что позволило сделать по две полосы для движения в каждую сторону.
В начале сентября был открыт первый автомобильный мост между КНДР и Россией. Строительство 1-километровой конструкции с двумя полосами движения заняло около полутора лет.