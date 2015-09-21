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04 июля, четверг
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19:23
Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения до конца лета
17:30
Путин подарил папе римскому икону и фильм «Грех»
18:30
Роспотребнадзор по предложению Матвиенко проработает запрет телефонов в школе
17:58
Правительство не поддержало снижение муниципального фильтра
18:40
Московский суд прекратил три дела о задержании на марше в поддержку Голунова
19:42
Сбербанк не исключает запуска переводов с кредитных карт на карты других банков
19:27
Минюст США ответил на иск Huawei, одобрив запрет на использование его устройств
19:07
Буффон вернулся в «Ювентус»
18:58
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку в 350 тысяч рублей
18:08
Правительство не планировало покупать для санитарной авиации Falcon вместо SSJ 100
17:37
Россия предложила Чехии отложить вопрос об авиасообщении на сентябрь
17:15
Британский регулятор предложил оградить мелких инвесторов от криптовалютных деривативов
17:10
КС снял с муниципалитетов материальную ответственность за ошибки властей СССР
16:58
Прокуратура подтвердила проблемы с водой в селе, из которого жаловались Путину
16:40
Россия выразила протест из-за обозначения Курил частью Японии
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(обновлено: 04.07.2019)
Импортозамещение
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Иностранный софт возьмут в группу
Вопросом его локализации займется РСПП
1
Олигополия на связи
Владислав Новый об импортозамещении в сетях 5G
Господдержка изучает экспортеров
Белый дом вступил в переговоры с исполнителями нацпроектов
7
«Делать то, что есть у других,— путь в никуда»
Возможно ли в России реальное импортозамещение?
2
Промышленники предпочитают импортное
Мониторинг микроэкономики
5
Иностранные турбины сойдут на старых станциях
Минэк предлагает смягчить условия доступа к программе модернизации
13
К жестким дискам смягчают требования
Минэкономики раскритиковало импортозамещение по «закону Яровой»
20
Cофт с избытком свойств
Счетная палата оценила импортозамещение ПО
2
Смартфоны накачают российским софтом
ФАС продвигает предустановку отечественных приложений
1
Запасная версия Windows
Госкомпании закупили впрок продукцию Microsoft
10
Госкомпаниям раздали программные указания
Правительство требует импортозамещения софта к 2022 году
3
«Моему офису» не хватает конкурентов
В импортозамещении софта ищут альтернативу
Инвестрежим подбирают на слух
Минпромторг внес в правительство СПИК 2.0
1
Турбины раскрутят новым механизмом
Потребителям электроэнергии придется платить все больше
1
Модернизация только по-русски
Энергетикам не разрешат брать импортное оборудование
Импортозамещение нарежут помельче
Правительство меняет правила отбора его проектов
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия