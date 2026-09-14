Конструктор миграции

Российские разработчики ИТ-продуктов фиксируют резкий рост спроса на работу с отечественными хранилищами исходных элементов для сборки приложений — артефакториями. Ранее зарубежные артефактории ограничили доступ российских пользователей к своим платформам или значительно сократили лимиты. Участники рынка говорят, что долго оставаться на иностранных решениях нельзя, так как это несет риски кибербезопасности и проблемы с обновлениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В России среди ИТ-разработчиков и интеграторов заметно вырос спрос на отечественные альтернативы зарубежным платформам создания ИТ-продуктов — артефактории. Так, с начала года число обращений за миграцией с популярного артефактория Nexus выросло кратно, рассказали “Ъ” опрошенные участники рынка.

Артефакторий — корпоративное ИТ-хранилище, в котором собраны все компоненты, из которых собирается большинство современных приложений: библиотеки, зависимости, готовые сборки и Docker-образы.

В конце 2025 года зарубежные репозитории и артефактории ввели жесткие лимиты для российских пользователей. Так, у одного из игроков эти условия вдвое ниже базовых: до 40 тыс. компонентов в день и 100 тыс. запросов в день. Как отмечает источник “Ъ” на ИТ-рынке, для крупной разработки это крайне мало: «Организация, где сотни команд собирают код круглосуточно, исчерпывает эту квоту за несколько часов».

После урезания лимитов у Nexus в AppSec.Solution (российская экосистема решений для разработки) фиксируют кратное увеличение обращений за миграцией на их артефакторий с иностранных. «В первой половине 2026 года число проектов на платформе увеличилось в 20 раз год к году, если считать число запросов, и спрос среди разработчиков продолжает расти»,— говорит руководитель платформы SourceCraft («Яндекс») Дмитрий Иванов.

С 2022 года многие крупные мировые платформы для разработки стали менее доступными для российских пользователей. Так, Docker Hub с мая 2024 года периодически блокирует доступ с российских IP-адресов, Maven Central в июне 2025 года ограничил запросы, доступ к PyPI в июне 2026 года стал массово обрываться. GitHub с 2024 года ограничивал отдельные аккаунты, а коммерческие лицензии Sonatype Nexus и JFrog Artifactory для России недоступны. На этом фоне на рынке РФ начали появляться локальные решения. В 2024 году «Сбер» объявил о запуске GitVerse, в 2025-м «Яндекс» вывел из пилота SourceCraft, в том же году появилось AppSec.Registry от компании AppSec Solutions.

Небольшие команды и open-source-энтузиасты сегодня опираются на отечественные зеркала и прокси-реестры, однако крупные компании вынуждены разворачивать внутренние кэш-хранилища (локальный склад зависимостей, куда кэшируются пакеты из внешних источников), внедрять практики карантина и zero-trust (нулевого доверия), говорит управляющий директор «СберТеха» Анатолий Шипов.

При работе с иностранными платформами регулярно фиксируются сбои при загрузке зависимостей, тайм-ауты, ограничение скорости, периодическая недоступность пакетов и образов, отмечает руководитель отдела безопасной разработки Angara Security Виктор Токарев. «Были случаи, когда сборка не завершалась из-за недоступности компонента, в результате чего выпуск переносился на сутки»,— говорит он. «Проблема была исключительно в недоступности внешнего источника артефактов. Это классический пример скрытой зависимости, которая изначально не была спроектирована как критичная, но де-факто стала таковой. Решение, к которому приходят компании,— переводить управление артефактами во внутренний контур»,— добавляет директор по технологическому развитию платформы «Сфера» (ИТ-холдинг Т1) Михаил Меринов. Руководитель Центра компетенций DevOps Bell Integrator Сергей Головаш оценивает влияние ограничений платформ как критичное, но отмечает, что его команде удалось избежать тотальной остановки разработки.

«Ручное кэширование и работа через посредников могут быть временной мерой, но в долгосрочной перспективе более устойчивым решением становится переход на внутренний контролируемый артефакторий»,— говорит основатель платформы безопасной разработки CodeScoring Алексей Смирнов. Заместитель гендиректора Test IT Евгений Калашников также отмечает, что миграция может восприниматься как устойчивый вариант, но только когда переносится и сам исходный код, и все необходимое для воспроизводимой сборки.

Филипп Крупанин