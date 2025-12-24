Субсидия своей очереди подождет

Минпромторг скорректировал принятое в ноябре постановление о правкомиссии по промышленности, в которую была преобразована комиссия по импортозамещению,— проект поправок к ряду положений этого документа опубликован на regulation.gov.ru. Ключевым изменением, которое ведомство предлагает внести, является наделение комиссии функцией по рассмотрению возможности переноса сроков исполнения субсидируемых проектов в сфере промышленности более чем на год. Необходимость в этом обусловлена «объективными причинами», в том числе постановкой в приоритет некоторыми отраслевыми предприятиями работы в рамках гособоронзаказа, отмечают в Минпромторге. Де-факто же такими поправками правительство обеспечивает себе возможность откладывать субсидирование проектов в зависимости от их приоритетности.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Минпромторг предлагает доработать опубликованное осенью этого года положение о правительственной комиссии по промышленности, в которую в связи с новым курсом государства на достижение «технологического суверенитета» была переформирована комиссия по импортозамещению (см. “Ъ” от 30 июня 2025 года).

Поправки уточняют задачи и полномочия преобразованной правкомиссии: к ее основным задачам ведомство предлагает отнести рассмотрение предложений о продлении сроков реализации субсидируемых проектов в различных отраслях промышленности.

Согласно документу, это возможно в нескольких случаях: если на предприятии, которое выступает исполнителем, мобилизовано более 15% сотрудников, задействованных в проекте,— тогда предусмотрено продление не более чем на 24 месяца; если у госАО и их «дочек» нет возможности закупить сырье, материалы и комплектующие, созданные под заказы госкомпаний и госкорпораций, в связи с переносом сроков их проектов — продление допускается на время, равное продолжительности переноса; если компания или ИП выполняют гособоронзаказ — на срок не более 24 месяцев; если Торгово-промышленная палата РФ специальным сертификатом подтверждает наличие обстоятельств непреодолимой силы — на срок не более 24 месяцев с даты начала действия сертификата. При этом сроки исполнения проекта могут быть «сдвинуты» не более двух раз.

В пресс-службе Минпромторга сообщили “Ъ”, что корректировка положения о правкомиссии предусмотрена «с учетом позиции отраслевых предприятий» по поручению Михаила Мишустина. Там уточнили, что ведомство пошло навстречу организациям, которые вынуждены сдвигать сроки исполнения субсидируемых проектов по «объективным причинам», одна из которых работа над гособоронзаказом, которую предприятия ставят в приоритет.

Проектируемые поправки при их принятии, таким образом, обеспечат правительству возможность откладывать субсидирование проектов в зависимости от того, в чем государство на текущий момент заинтересовано прежде всего.

Помимо этого, за правкомиссией предлагается закрепить задачу по формированию и проведению мероприятий, «обеспечивающих технологическую политику» РФ, а именно координировать и согласовывать положения проектов законов и правительственных нормативных актов в этой сфере, делать предложения по их доработке, отчитываться о проделанном главе правительства, а также проводить оценку результатов.

Превратить комиссию Белого дома по импортозамещению в правкомиссию по промышленности по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторг предложил летом 2025 года, в ноябре постановление правительства было подписано. Такой шаг зафиксировал отказ российских властей от политики «импортозамещения» в пользу «технологического развития», где фокус делается не на попытках заменить ушедшие с рынка зарубежные технологии, а на разработке собственных инновационных решений для формирования экономики предложения. Достичь этого государство намерено прежде всего за счет развития микроэлектроники, робототехники и станкостроения — это первоочередная задача в рамках движения к национальным целям, отмечал осенью 2025 года министр финансов Антон Силуанов.

Полина Попова, Олег Сапожков