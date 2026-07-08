Станки завязались на заграничных гайках

Половина компаний столкнулась с дефицитом аналогов импортного оборудования. В лидерах проблемных отраслей — станки и комплектующие, следует из опроса РСПП. Появление на рынке аналогов зарубежных моделей не решило всех проблем бизнеса, говорят респонденты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В РСПП уверяют: более 75% спроса приходится на отечественную продукцию. То есть альтернатива ушедшим технологиям есть, но ее хватает не всем. Опрос, с которым ознакомился “Ъ FM”, показал: у 45% организаций высокая потребность в импортозамещении машин и оборудования. Еще 7% компаний заявили, что наличие аналогов — вопрос критической необходимости.

В Союзе пояснили: модернизация производства часто зависит от поставок из-за рубежа, что создает риски. Рынок остается слишком зависимым от импорта, подтверждают аналитики. Все заместить невозможно, рассуждает вице-президент ТПП Елена Дыбова:

«Согласно нашим исследованиям, ситуация серьезная. Долгое время — годы, десятилетия — бизнес использовал достижения технологического прогресса всех стран. Предприниматели прагматичны, поэтому старались закупить лучшие и передовые машины. Сейчас технологии прогрессируют, а возможности привозить их в Россию у бизнеса почти нет».

В опросе говорится: 70% компаний не против требований по использованию российских технологий и оборудования, например, если бизнес работает в рамках национальных и федеральных проектов. Примерно столько же предприятий уверены, что власти должны регулировать рынок ради внедрения продукции, созданной с господдержкой.

Топ-менеджер одной из крупнейших IT-компаний на условиях анонимности заявил “Ъ FM”, что импортозамещение часто полезно в сферах, связанных с нацбезопасностью. В остальных случаях бизнес мог бы спокойно использовать зарубежные технологии ради развития внутреннего рынка. Любовь к отечественным моделям — это хорошо, но она может и задушить, соглашается гендиректор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров:

«Есть два вида сложного оборудования: пароконвектоматы и рожковые кофемашины. В Китае уровень кофемашин пока не достиг итальянского, поэтому для кофеен ситуация критична. Что касается теплового оборудования — мармитов и прочего, — здесь проблем нет, есть прекрасные российские аналоги. У нас сейчас российские плиты для выпечки блинов, уже два года только их и заказываем».

Импорт — тоже риск, продолжает Гончаров. В его практике был случай, который заставил обратиться к российским аналогам:

«Одна немецкая компания покупает тепловое оборудование в Китае, прямо на заводе отклеивает китайские бирки и приклеивает немецкие, продает по двукратной цене».

В опросе РСПП участвовали как крупные предприятия с выручкой более 15 млрд руб. в год, так и небольшие. Однако корреляции между проблемами с импортозамещением и размером организации нет. Принцип в этой сфере при любом масштабе одинаков, говорит учредитель химчистки-прачечной «Акварели» Тамара Нехорошева:

«У нас немецкое оборудование безотказно работает 16 лет. Если бы стоял вопрос об обновлении, выбрала бы именно немецкие или, может, швейцарские машины. Их преимущества — увеличенный ресурс и качество обработки. Проблема не с самим оборудованием, а с запчастями. Родные комплектующие дороги, а на наши запасные части сервисная служба гарантии не дает».

Аналитики допускают: таргет импортозамещения сдвинулся на 2028 год. Переход на отечественные аналоги — процесс долгий, дорогой и неровный. Но дорогу осилит идущий.

Леонид Пастернак