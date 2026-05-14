Почти половина рынка ERP в России ожидает импортозамещения

Гендиректор «Корпорации Галактика» Алексей Телков заявил, что значительная доля потенциальных клиентов по импортозамещению ERP-систем не спешит с переходом. В интервью «Ъ» он оценил эту долю в 40–50% рынка.

«По нашему сегменту ситуация совершенно не такая, мы видим рост спроса и интереса. Хотя ожидалось, что в прошлом году будет значительное давление регулятора в сторону импортозамещения ERP»,— отметил господин Телков. При этом он подчеркнул, что процесс перехода занимает годы, а подписание приказа — месяцы.

Говоря о причинах неспешности компаний, глава «Корпорации Галактика» указал на нехватку ресурсов и отсутствие веры в добавленную ценность от импортозамещения. «На самом деле это не так, потому что специалисты на поддержание SAP, Oracle стоят очень много. Когда говорят о том, что SAP поддерживать ничего не стоит, ведь лицензии уже купили и все работает, то забывают посчитать и зарплаты людей на его поддержание, и главное — что организация продолжает работать на процессах в среднем семилетней давности»,— пояснил господин Телков.

По словам гендиректора «Корпорации Галактика», импортозамещение создает добавленную стоимость: экономию на поддержке, возможность автоматизации новых бизнес-процессов и снижение рисков информационной безопасности.

