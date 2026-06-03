Мантуров: полной одномоментной отмены параллельного импорта не планируется

Изначально параллельный импорт вводился как временный и ситуативный механизм. Сейчас объемы его применения снижаются. Однако полной одномоментной отмены этого механизма сейчас не планируется. Об этом в интервью «Ъ» сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

«С одной стороны, мы изначально вводили его как временный, ситуативный механизм. Сейчас объемы его применения снижаются, но постепенно задачи полностью закрыть внутренний рынок от импорта нет», — сказал господин Мантуров.

«Минпромторг постепенно корректирует список: сокращает его там, где нет разумных оснований дополнительно стимулировать импорт, и дополняет там, где сохраняются или возникают риски. Могу точно сказать, что каких-либо резких решений — имею в виду полную одномоментную отмену этого механизма — не планируется», — добавил он.

Подробнее — в интервью Дениса Мантурова «Ъ».