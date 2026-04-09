Балльная расплата

Отраслевые объединения производителей электроники и печатных плат попросили Минпромторг изменить проект новой балльной системы оценки локализации, предупредив, что в нынешнем виде она не стимулирует развитие технологий. Одновременно бизнес настаивает, что ужесточение требований без готовой сырьевой базы приведет не к импортозамещению, а к росту доли готового иностранного оборудования.

Представители трех отраслевых объединений — Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга, АНО «Консорциум печатных плат» (АНО КПП) и АНО «Консорциум "Телекоммуникационное оборудование"» — обратились в Минпромторг с просьбой пересмотреть проект поправок к постановлению правительства №719 в части регулирования производства печатных плат и композитных материалов для них. Бизнес предлагает изменить балльную систему оценки локализации, актуализировать ГОСТы и утвердить метрологические методики.

ПП №719 обязывает производителей электроники соответствовать необходимому количеству баллов, которые начисляются за российские компоненты. Максимальное количество баллов дает наличие отечественного процессора (50). Текущая версия проекта постановления, опубликованная на Портале правовых актов 18 марта, предусматривает введение балльной системы для печатных плат с пороговым значением 30 баллов на начальном этапе (до 31 декабря 2027 года) и повышением до 65 баллов с 1 января 2029 года.

Отрасль считает, что балльная система в нынешнем виде не стимулирует «выполнение ключевых технологических операций» и создает риски для импортозамещения. Как указано в письме АНО КПП, участник может набрать проходной балл «упаковкой без сложных технологических операций». При этом пропиточные смолы, необходимые для более сложных процессов, и материалы для высокотехнологичных печатных плат в стране фактически не производятся.

Производители телеком-оборудования же указывают, что для работы в сверхвысокочастотном диапазоне материалы на территории РФ отсутствуют, а сырьевая база полностью зависима от иностранных поставок.

Это создает риск сдерживания выпуска и вывода на рынок отдельных классов отечественного оборудования не из-за отсутствия производственных компетенций, а из-за неготовности смежной материальной базы, отмечает директор дивизиона стратегических программ YADRO Александр Понькин. «Со своей стороны, мы готовы работать совместно с производителями материалов, чтобы последовательно выходить на необходимые характеристики и формировать устойчивую технологическую базу»,— добавил он.

Представители отрасли предлагают пересмотреть систему начисления баллов — не менее 90–95% от общего количества баллов должно начисляться за выполнение и внедрение производственных технологических операций, а также усилить требования к использованию российской химии и компонентов. Кроме того, необходимо утвердить квалифицированные метрологические методики измерений и актуализировать действующие ГОСТы. Также в письмах предлагается проводить испытания на независимой специализированной инфраструктуре, максимально приближенной к реальным условиям эксплуатации. В качестве одной из таких площадок рассматривается создание полигона на базе РТУ МИРЭА для тестирования отечественных химических материалов, компонентов и оборудования. “Ъ” направил запрос в Минпромторг.

250 миллиардов рублей составят инвестиции из федерального бюджета в российскую микроэлектронику в 2026–2028 годах.

Юридически проект опирается на устаревшие ГОСТы и неутвержденные методики измерений. «Реформа рискует стать «бумажным барьером»: требовать соблюдения параметров, которые нельзя официально измерить,— значит лишь увеличивать издержки и неопределенность»,— поясняет руководитель практики цифрового права i-Legal Алина Танкова.

Гендиректор АРПЭ Иван Покровский видит в подходе системное противоречие: повышение требований к глубине локализации при отсутствии сырьевой базы и компонентов ведет не к импортозамещению, а к росту доли готового импорта. Чем больше российских материалов требует регулятор, тем меньше номенклатуры изделий производители могут охватить такими решениями, и заказчики вынуждены выбирать иностранную продукцию. «Выход — два уровня преференций. Первый, базовый, отсечет от рынка прямой импорт. Второй, высокий, даст преимущество глубоко локализованной продукции и простимулирует применение российских компонентов»,— считает он.

Филипп Крупанин