Мантуров: запуск инвестпроектов не должен зависеть от западных технологий

Запуск инвестиционных проектов не связан исключительно с доступом к западным технологиям, нужно исходить из своих собственных потенциалов и компетенций. Об этом в интервью «Ъ» заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

«Запуск инвестиционных проектов не связан исключительно с доступом к западным технологиям. Мы рассчитываем не только на возможности внешнего контура. И уж точно не западного — на сегодняшний день это несет под собой определенные риски. Когда-то мы уже закупали западное оборудование, основные фонды в том числе, и оказались в ситуации, когда дистанционно оно стало отключаться», — пояснил Денис Мантуров.

«Да, реверс-инжиниринг позволил нам поддерживать это оборудование в работе. Но снова сталкиваться с теми же сложностями мы не хотим. Поэтому в первую очередь нужно исходить из своих собственных потенциалов и компетенций. А если и использовать внешний инструментарий, то только кооперацию с дружественными странами, доказавшими свою надежность как партнеров. Поверьте, их достаточное количество», — добавил он.

Подробнее — в интервью Дениса Мантурова «Ъ».

Подробнее — в интервью Дениса Мантурова «Ъ».