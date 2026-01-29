Алиханов предложил запретить госзакупки импортных товаров легпрома до 1 млн рублей

Глава Минпромторга Антон Алиханов предложил ввести запрет на госзакупки импортной продукции легкой промышленности стоимостью менее 1 млн руб. По оценкам министра, в физическом выражении на продукцию стоимостью до 1 млн руб. приходится 98% объема госзакупок. В денежном — около 40%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы считаем эту меру крайне важной. Аналогичные подходы мы реализуем в корпоративном секторе, включая закупки госкомпаний»,— сказал господин Алиханов на парламентских слушаниях (слова министра передает пресс-служба Минпромторга).

Антон Алиханов указал на ежегодный рост спроса в сегменте спецодежды, спецобуви со стороны отраслей промышленности, ТЭК и силовых структур. «Здесь в основном работают крупные компании легпрома, которые формируют до 60% отгрузок»,— отметил глава Минпромторга.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон об оптимизации процедуры госзакупок, который предоставляет преимущество товарам отечественного производства. Иностранные заявки снимаются с торгов, если есть хотя бы одна заявка от российской компании.

