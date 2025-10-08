Текстилю перекраивают наценку

Розничная стоимость спортивной, верхней одежды и брюк может вырасти на 4–6% в случае повышения ввозных таможенных пошлин ЕАЭС. Увеличить их на 80 наименований с 10% до 15% власти РФ рассчитывают для поддержки местных производителей. Но большинство крупных брендов сами выступают импортерами, отшивая одежду в Китае. Коррекция цен коснется одежды в среднем и высоком ценовых сегментах, где также может возникнуть нехватка отдельных позиций.

Конечная стоимость спортивный одежды, лыжных костюмов в среднем и высоком ценовых сегментах может вырасти на 6% из-за повышения ввозных таможенных пошлин (Единый таможенный тариф ЕАЭС), подсчитала гендиректор логистической компании «Трансгид» Ксения Черникова. Заместитель гендиректора по таможенному оформлению BMJ-Logistics Константин Бондаренко говорит, что увеличение пошлин повлечет общий рост платежей за импорт на 18%. Для конечного потребителя это, по его словам, означает увеличение цен в среднем на 4–5%, для некоторых позиций верхней одежды — на 6%.

Предложение повысить ставки ввозных таможенных пошлин для 80 видов продукции легкой промышленности Россия внесла 22 сентября, проект проходит оценку, следует из материалов на regulation.eaeunion.org. Это решение собеседники “Ъ” на рынке связывают со стремлением властей поддержать российских производителей. В Минпромторге “Ъ” оперативно не ответили.

Инициатива предполагает, что ставки на 80 позиций курток, пальто, брюк, бриджей, свитеров, пуловеров, профессиональной одежды, головных уборов, лыжных костюмов составят 15% от таможенной стоимости, но не менее €0,44–2,25 за 1 кг. Сейчас платежи составляют 10%. Минимальные утвержденные ставки в большинстве случаев не меняются.

За счет сохранения минимальных сборов коррекция, вероятно, не затронет наиболее бюджетные импортные вещи. По словам госпожи Черниковой, цены на изделия из высокотехнологичных материалов, например мембранные куртки и туристическое снаряжение, напротив, вырастут.

Импорт занимает существенную долю на текстильном рынке РФ. По данным ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»), в январе—сентябре он сформировал 52% розничных продаж маркируемой одежды, ремней, постельного, туалетного и кухонного белья. В Wildberries говорят, что доля одежды российского производства в продажах постепенно увеличивается и превышает половину.

Гендиректор Ивановской текстильной компании Юрий Шилов поясняет, что российские производители занимают все больше места на полках, но основной объем их продукции отшивается в Китае. Президент Magic Group (развивает сеть универмагов Slava) Александр Перемятов говорит, что в Азии одежду производят, например, «Глория Джинс», Melon Fashion Group и другие крупные игроки. Дополнительные пошлины добавят им проблем, считает он. Выиграть от ограничений, по мнению эксперта, может только серый импорт.

В BMJ-Logistics оценивают совокупный оборот 80 позиций, которые столкнутся с повышением таможенных ставок, в $8,6 млрд по итогам января—июня. Юрий Шилов отмечает, что именно в сегментах верхней одежды, брюк, свитеров, полотенец наиболее высока доля импорта.

Руководитель отдела логистики «Юнитрейд» Кирилл Лахин не исключает, что в случае введения новых пошлин ассортимент импортной продукции немного сократится. Ксения Черникова считает, что на период переоценки ассортимента, примерно до весны 2026 года, может сформироваться нехватка отдельных позиций одежды среднего и премиального сегментов. Хотя дефицита по широкой номенклатуре эксперт не прогнозирует.

Увеличение цен на импортные товары, по мнению Кирилла Лахина, может стать причиной роста стоимости и российской продукции, которая начнет дорожать вслед за зарубежной. Начальник отдела таможенного оформления компании ModernWay Татьяна Пешкова обращает внимание на то, что многие локальные производители зависят от импортных тканей и фурнитуры.

Сдержать коррекцию цен на одежду в моменте может ограниченный спрос. Согласно подсчетам «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), в январе—августе в России число покупок одежды и обуви сократилось на 8% год к году. Тенденцию традиционно связывают с переходом потребителей к сберегательной модели и смещением привычной сезонности, из-за которой ритейлерам не удается в привычных временных рамках распродавать зимние и летние коллекции. Президент Baon Илья Ярошенко сомневается, что в условиях сдержанных продаж у производителей сохраняется возможность в полной мере переносить все возросшие издержки в стоимость товаров.

Александра Мерцалова, Наталья Скорлыгина, Виктория Колганова