Импортозамещение набирает высоту

Первый серийный МС-21 поднялся в воздух. Полностью импортозамещенный лайнер набрал высоту в 6 тыс. м и разогнался до 600 км в час. Специалисты проверили устойчивость и управляемость машины, а также работу отечественных систем. Испытания пройдены примерно наполовину, сообщил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков. Летный сертификат самолет может получить до конца 2027 года. Тогда же начнутся и поставки. Первым машины получит «Аэрофлот». В Объединенной авиастроительной корпорации говорят, что база под первую партию из 18 воздушных судов уже готова. А к 2030 там рассчитывают выпускать по 36 самолетов в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Впрочем, такие цифры кажутся весьма амбициозными, считает основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков:

«Пока конструкция не сертифицирована, говорить о серийном производстве преждевременно. Самая большая неопределенность — это испытания. На любом этапе могут выявиться проблемы, из-за которых конструкцию придется дорабатывать и заново проходить программу испытаний. Если посмотреть на пример МС-21, сертификат уже получен, но самолет пока не достиг всех заявленных характеристик. Сохраняются ограничения по температурному диапазону и ряду эксплуатационных параметров. То есть даже после сертификации не факт, что самолет сразу начнут поставлять заказчикам.

ОАК планирует к 2030 году выйти на выпуск 36 самолетов в год. Это очень амбициозная цель. Максимальный темп производства Sukhoi Superjet составлял 44 самолета в год, причем в период, когда отрасль работала с западными технологиями. Если учитывать, что нужно заменить около 500 самолетов этого класса, на это уйдет не меньше 10 лет. На мой взгляд, к 2030 году в лучшем случае удастся выпускать до 10 самолетов в год. Главный вопрос сейчас — финансирование. Самолет можно создать, но кто оплатит его производство? У компании таких средств нет, остается рассчитывать на бюджет. А с учетом дефицита бюджета найти большие деньги будет непросто. Именно это сегодня и ставит под сомнение планы по массовому серийному производству».

Сроки ввода в эксплуатации МС-21 несколько сдвигались. Изначально лайнер создавали вместе с зарубежными партнерами и планировали выпустить в 2019-м. После введения санкций в 2022-м проект пришлось практически заново перестраивать, заменяя иностранные двигатели, авионику, композитное крыло и другие ключевые системы российскими аналогами. Сколько будет стоить такой самолет для авиакомпаний? И что будет с ценами на билеты? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с исполнительным директором агентства «Авиапорт» Олегом Пантелеевым:

«Основной объем инвестиций в проект уже сделан, поэтому значительного дополнительного финансирования, скорее всего, не потребуется. Первый контракт на поставку самолетов планируется профинансировать за счет средств ФНБ. Инвестпроект уже сформирован, есть понимание, по какой цене лизинговая компания будет приобретать эти машины.

При этом неоднократно заявлялось, что ввод новых отечественных самолетов не должен привести к удорожанию авиаперевозок. Поэтому на этапе освоения серийного производства государство будет субсидировать стоимость самолетов. В результате производитель не станет работать себе в убыток, лизинговая компания не останется с переоцененным активом, а для авиакомпаний лизинговые платежи останутся посильными».

МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный корпорацией «Яковлев». Он вмещает до 211 пассажиров. После 2028 года у него появится и укороченная версия, рассказывал в интервью “Ъ” вице-премьер Денис Мантуров. Она станет конкурентом Airbus A320 — самой массовой модели европейского концерна.