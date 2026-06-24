Мособлдума расширила перечень импортозамещающей деятельности с правом на господдержку

Депутаты Московской областной думы в трех чтениях приняли поправки к закону о предпринимательской деятельности для импортозамещения. Они расширяют список видов деятельности, за счет которой можно получить поддержку от государства.

В перечень внесли: строительство кораблей и судов, производство инвалидных колясок, мотоциклов и велосипедов, производство мебели и спортивных товаров. Ранее в нем уже были предприятия, которые занимаются выращиванием зерновых культур, семян масличных культур, производством яиц сельскохозяйственной птицы, пищевых продуктов, одежды, компьютеров, машин и других товаров.

Список дополнили для «снижения импортной зависимости, расширения ассортимента и выпуска отечественной продукции», объяснила замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова во время заседания. В пояснительной записке к законопроекту указано, что областной Фонд развития промышленности (ФРП) выделит таким предприятиям льготные займы и субсидии на приобретение оборудования, сырья и материалов.