Мособлдума расширила перечень импортозамещающей деятельности с правом на господдержку
Депутаты Московской областной думы в трех чтениях приняли поправки к закону о предпринимательской деятельности для импортозамещения. Они расширяют список видов деятельности, за счет которой можно получить поддержку от государства.
В перечень внесли: строительство кораблей и судов, производство инвалидных колясок, мотоциклов и велосипедов, производство мебели и спортивных товаров. Ранее в нем уже были предприятия, которые занимаются выращиванием зерновых культур, семян масличных культур, производством яиц сельскохозяйственной птицы, пищевых продуктов, одежды, компьютеров, машин и других товаров.
Список дополнили для «снижения импортной зависимости, расширения ассортимента и выпуска отечественной продукции», объяснила замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова во время заседания. В пояснительной записке к законопроекту указано, что областной Фонд развития промышленности (ФРП) выделит таким предприятиям льготные займы и субсидии на приобретение оборудования, сырья и материалов.
Расширение перечня импортозамещающей деятельности в Московской области соответствует общему тренду на федеральном уровне, где с 2024 года правительство пересматривает подходы к господдержке малого и среднего бизнеса, концентрируя внимание на проектах, важных для импортозамещения. Отмечается, что власти связывают будущее малого бизнеса с замещением иностранных поставщиков товаров и технологий, готовые предоставлять для этого льготы и возможности роста.
Программы льготного кредитования для МСП также адаптируются к потребностям импортозамещения, позволяя бизнесу получать займы на инвестиционные цели по сниженным ставкам. Фонд развития промышленности (ФРП) является одним из ключевых инструментов такой поддержки, предоставляя льготные займы и финансирование для компаний, реализующих импортозамещающие проекты. В частности, предусмотрены субсидии на компенсацию затрат на НИОКР и докапитализация ФРП для поддержки приоритетных проектов.
Ранее оптимизм предпринимателей подкреплялся резким ростом спроса и расширением господдержки импортозамещения. Однако к концу 2023 года бизнес начал отмечать снижение инвестиционной активности из-за дефицита кадров, неопределенности на рынке и высокой стоимости заемного финансирования. При этом именно промышленность, активно занявшаяся импортозамещением, наиболее чувствительна к этим вызовам. В 2024 году объем финансовой поддержки в рамках нацпроекта МСП составил 1,5 трлн рублей, и планируется сохранить эти объемы.