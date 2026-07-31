Локально-инструментальный конфликт

Торгово-промышленная палата направила в Минпромторг предложения по ужесточению контроля за происхождением российской радиоэлектронной продукции. Сейчас производители продолжают использовать иностранные компоненты в изделиях, при этом конечный продукт попадает в профильный реестр и как следствие — на госзакупки. ТПП предлагает увязать налоговые льготы с подтверждением использования отечественной электронной компонентной базы (ЭКБ), а также ввести административную и уголовную ответственность за нарушение требований национального режима закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Торгово-промышленная палата (ТПП РФ) попросила Министерство промышленности и торговли доработать механизмы борьбы с «псевдолокализацией» российской радиоэлектронной продукции — то есть случаями, в которых производители выдают иностранные решения за отечественные. Организация предлагает «увязать налоговые льготы с подтверждением использования отечественной электронной компонентной базы», ввести административную и уголовную ответственность за нарушение требований национального режима закупок, а также разработать единые методики приемки продукции заказчиками. Это следует из письма вице-президента ТПП РФ Елены Дыбовой замглавы Минпромторга Алексею Матушанскому от 20 июля (есть у “Ъ”). Виды продукции авторы не уточнили.

Степень локализации электронной продукции определяется постановлением правительства №719. Оно предусматривает начисление баллов, необходимых для попадания в реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга. Баллы можно получить за счет локальных комплектующих и техпроцессов производства. Сейчас в реестре российской радиоэлектронной продукции около 20 тыс. позиций (печатные платы, процессоры, системы хранения данных и т. д.). Весь рынок радиоэлектроники Минпромторг оценил в 4 трлн руб. в 2025 году, доля российских производителей на рынке выросла с 12–12,5% в 2020 году до 62% в прошлом, оценивало ведомство.

Как утверждается в письме ТПП, компании продолжают использовать иностранные компоненты вместо отечественных уже после внесения решений в реестр, а у заказчиков «нет эффективных механизмов входного контроля и проверки фактического состава продукции». Помимо этого, у заказчиков сохраняется возможность обходить национальный режим закупок, указано в письме. Представитель Минпромторга сообщил “Ъ”, что обращение им поступило. В ТПП не ответили на запрос.

Количество «псевдолокализованной» продукции велико, большая доля оказывается в серой зоне, поскольку поставщик для включения в реестр представляет российские комплектующие, а в массовом производстве использует иностранную ЭКБ, говорит вице-президент GS Group Сергей Долгопольский. Признаками «псевдолокализации» могут быть и отсутствие собственных производственных площадок, недавно созданное юрлицо, нереалистичные сроки изготовления продукции заявленным при включении в реестр и т. д. Определить «псевдолокализованную» продукцию еще можно по отсутствию интеллектуальной собственности, добавил представитель производителя электроники Fplus: «Такая продукция всегда будет дешевле на 20–40%, чем у конкурентов за счет отсутствия вложений в разработку».

62 процента составила доля российских производителей радиоэлектроники на рынке в 2025 году, по оценке Минпромторга.

Но оценить, сколько сейчас на рынке «псевдолокализованной» продукции, нельзя, добавили в Fplus. «Чаще всего попадают на рынок компоненты по второму уровню локализации, когда документация делается в РФ, а продукт производится в Китае, это самый распространенный способ»,— объяснили в компании. Но в Fplus также полагают, что необходимые регуляторные механизмы для препятствования выходу на рынок недобросовестных поставщиков уже есть. Среди них — постпроверки ФАС, ФТС, Генпрокуратуры или Минпромторга.

Эксперты НТИ считают, что проблема для рынка актуальна, так как «часть продукции формально числится российской, а на деле в ней ключевые компоненты, включая процессоры, контроллеры, остаются импортными». Предложения ТПП и отрасли выглядят логичными, но основным вопросом остается, как для всего объема реестровой продукции составить систему проверки, которая не превратится в чисто бюрократическую процедуру, напоминает эксперт НТИ по микроэлектронике и электронной промышленности Сергей Сазонов.

Ника Сизова