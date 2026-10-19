Докопаться до льгот

Апелляционные жалобы на это решение подали областная прокуратура и местная компания «Курск-Агро», которая ранее обращалась за предоставлением ей этого же участка на торгах. В итоге апелляция отклонила иск фермера, сославшись на то, что льготная программа с 1 января 2025 года прекратила свое действие, а значит, теперь предприниматель не вправе претендовать на получение земли без торгов. Эту логику поддержала и окружная кассация.