Докопаться до льгот
Дело о получении участка земли в целях импортозамещения дошло до Верховного суда
Верховный суд (ВС) РФ рассмотрит спор о получении земли в аренду без торгов для импортозамещения некоторых видов продукции в условиях антироссийских санкций. Такая федеральная программа действовала в 2022–2024 годах. По ней фермер из Курской области попросил передать ему участок под растениеводство, но получил отказ от местной администрации. Фермер его обжаловал, но суды в итоге отклонили иск, сославшись на то, что срок действия программы льготной аренды уже истек. Теперь дело рассмотрит экономколлегия ВС.
Верховный суд рассмотрит вопрос о границах действия программы импортозамещения, согласно которой можно было получить землю в аренду для производства необходимой региону продукции. В апреле 2022 года правительство РФ приняло постановление №629, которое позволяло частным лицам получать в аренду государственные и муниципальные участки без торгов. Претендовать на льготу могли только те, кто планировал использовать площадь под производство продукции в целях «импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер». Какую именно импортную продукцию нужно заместить, решали региональные власти. В Курской области в перечень вошли, например, томаты, огурцы, лук-порей, салат-латук, картофель, морковь, капуста и кукуруза.
Глава крестьянско-фермерского хозяйства из Большесолдатского района Курской области Александр Гуров решил получить землю по этой льготе. 20 декабря 2024 года фермер обратился в районную администрацию с просьбой дать ему в аренду участок площадью 240 тыс. кв. м под цели растениеводства, нужного для импортозамещения на территории области. Власти муниципалитета ответили ровно через месяц — 20 января 2025 года.
Администрация района признала возможность передачи участка в аренду без торгов, но предложила вернуться к этому вопросу позже, после окончания режима контртеррористической операции (КТО) в регионе.
Александр Гуров расценил ответ властей как необоснованное уклонение от заключения договора и обжаловал его в Арбитражном суде Курской области. Суд признал отказ чиновников незаконным и обязал районную администрацию в двухнедельный срок подписать с предпринимателем договор аренды. Свое решение первая инстанция обосновала тем, что фермер выполнил все условия для получения участка, а в районе его расположения никаких запретов для въезда или иных ограничений, препятствующих деятельности по растениеводству, не вводилось.
Апелляционные жалобы на это решение подали областная прокуратура и местная компания «Курск-Агро», которая ранее обращалась за предоставлением ей этого же участка на торгах. В итоге апелляция отклонила иск фермера, сославшись на то, что льготная программа с 1 января 2025 года прекратила свое действие, а значит, теперь предприниматель не вправе претендовать на получение земли без торгов. Эту логику поддержала и окружная кассация.
Однако господин Гуров обжаловал отказ в ВС, подчеркивая, что подавал заявку на землю в декабре 2024 года, то есть в период действия льготы.
Тот факт, что срок действия программы истек, пока муниципалитет рассматривал обращение, по его мнению, не влияет на судьбу обращения, так как по постановлению пленума ВС от июня 2022 года «истечение срока нормативного акта не может являться основанием для отказа в восстановлении нарушенного права». ВС заинтересовали эти доводы, и дело передали в экономколлегию. Заседание назначено на 11 ноября.
Смысл программы заключался в упрощении доступа производителей к земле путем исключения необходимости участвовать в аукционе, что должно было ускорить запуск проектов и создать условия для увеличения внутреннего производства продукции, включенной в региональные перечни, поясняет старший юрист Land Law Firm Анастасия Русскова. Управляющий партнер юрфирмы «Терехин и партнеры» Филипп Терехин добавляет, что механизм был антикризисной мерой для ускорения развития отечественного производства и снижения зависимости от зарубежных поставок в условиях санкций.
3596 дел
об оспаривании ненормативных актов властей, касающихся земли, рассмотрели арбитражные суды в 2025 году.
Общих данных о числе лиц, воспользовавшихся этой мерой в РФ, нет, но есть сведения о сотнях переданных в аренду участков в отдельно взятых регионах. Например, власти Башкирии в 2022–2024 годах предоставили около 600 участков для импортозамещающих производств, указывает господин Терехин. При этом, по словам госпожи Руссковой, режим КТО сам по себе не устанавливает запрета на аренду земель во всем регионе и нужно смотреть, какие конкретно ограничения действовали на той территории, где расположен спорный участок.
Управляющий партнер АБ «Юг» Юрий Пустовит поддерживает отказные решения апелляции и кассации, так как меры были направлены не на социальную поддержку, а на защиту интересов государства и обеспечение экономической безопасности РФ в условиях ограничительных мер. Старший партнер О2-Stream Евгения Пешкова, напротив, считает эти решения излишне формальными: прекращение действия временной льготы не должно лишать заявителя права на судебную защиту, если он подал заявку своевременно и выполнил предусмотренные законом условия. «С учетом подачи заявления в декабре 2024 года и установленного первой инстанцией соблюдения условий программы участок должен быть предоставлен фермеру в аренду без торгов»,— согласен господин Терехин. Иной подход означал бы, что власти могут просто затянуть рассмотрение заявления, а затем отказать в мере поддержки, добавляет госпожа Пешкова.
Впрочем, Анастасия Русскова считает спорным момент возникновения у фермера защищаемого права — достаточно ли для этого подать соответствующую условиям заявку или необходимо было завершить предоставление участка в период действия льготной программы. Решить этот вопрос предстоит ВС.