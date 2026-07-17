Бывшего главу департамента Минпромторга обвинили в хищениях на импортозамещении

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 16 сентября) бывшего директора департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрия Колобова. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший директор департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрий Колобов

Фото: Нина Зотина / РИА Новости Бывший директор департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрий Колобов

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Колобова задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Источник агентства утверждает, что дело связано с хищением средств, выделенных на реализацию проектов в рамках импортозамещения. Ущерб по одному из эпизодов, связанному с производством подгузников для взрослых в России, оценивается более чем в 50 млн руб. Собеседник ТАСС допускает, что общий ущерб может достичь 1 млрд руб.

На заседании Дмитрий Колобов просил назначить домашний арест или запрет определенных действий. Следствие утверждало, что бывший чиновник может попытаться скрыться или препятствовать расследованию, если останется на свободе. Суд согласился с доводами правоохранительных органов.

Дмитрий Колобов был директором департамента с 2016 по 2024 год. До этого он занимал пост замдиректора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности.

Никита Черненко