Бывшего главу департамента Минпромторга обвинили в хищениях на импортозамещении
Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 16 сентября) бывшего директора департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрия Колобова. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Бывший директор департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрий Колобов
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Колобова задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Источник агентства утверждает, что дело связано с хищением средств, выделенных на реализацию проектов в рамках импортозамещения. Ущерб по одному из эпизодов, связанному с производством подгузников для взрослых в России, оценивается более чем в 50 млн руб. Собеседник ТАСС допускает, что общий ущерб может достичь 1 млрд руб.
На заседании Дмитрий Колобов просил назначить домашний арест или запрет определенных действий. Следствие утверждало, что бывший чиновник может попытаться скрыться или препятствовать расследованию, если останется на свободе. Суд согласился с доводами правоохранительных органов.
Дмитрий Колобов был директором департамента с 2016 по 2024 год. До этого он занимал пост замдиректора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности.
Задержания и аресты бывших или действующих сотрудников регулирующих органов по статьям о мошенничестве и хищениях не являются редкостью. Так, бывшие сотрудники центрального аппарата Минпромторга уже фигурировали в делах о мошенничестве. Например, Сергея Сорокина и Илью Чипашвили обвинили в хищении субсидий на почти 160 млн рублей, предназначенных для разработки вычислительных платформ. Также бывший директор департамента металлургии и строительных материалов Минпромторга Павел Серватинский был приговорён к 4,5 годам колонии за содействие в выдаче бюджетной субсидии компании, предоставившей поддельные документы, сумма ущерба по его делу составила 31,7 млн рублей. Бывшему советнику директора Минпромторга Алене Фоминой был увеличен срок до 9 лет за хищение более 300 млн рублей субсидий. В другом случае в деле о хищении 1 млрд рублей при исполнении госконтрактов с Минпромторгом фигурировал бывший гендиректор компании "Цветлит" Сергей Волкодав.
Проблема мошенничества при госзакупках и тендерах также наблюдается в региональных ведомствах. Например, в Новосибирской области в отношении бывшего главы регионального минпромторга Андрея Гончарова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с ущербом в 95 млн рублей. Кроме того, бывшие сотрудники регионального Минпромторга Юрий Воробьев и Наталья Зырянова подозреваются в нарушениях при государственных закупках, включая предоставление конфиденциальных сведений о планируемых закупках.