Минпромторг сократит параллельный импорт косметики и радиоэлектроники

Минпромторг будет сокращать перечень товаров для параллельного импорта, поскольку их заместили российские производители. Ограничения затронут косметику и радиоэлектронику, сообщили в министерстве ТАСС.

«Сокращение коснется… тех номенклатур, по которым достигнуто существенное замещение за счет российских производителей»,— рассказали в ведомстве. Также ограничения распространяются на товары, которые в РФ заместили производители из дружественных стран.

В министерстве сообщили, что сейчас проводится работа по переформатированию подхода к перечню товаров, в отношении которых действует параллельный импорт. Ведомство предлагает учитывать в перечне номера государственной регистрации в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания. По мнению Минпромторга, это позволит распространить параллельный импорт на графические или комбинированные товарные знаки.