Внедряй, но проверяй

Минпромторг предлагает наделить Росстандарт новыми полномочиями для постоянного мониторинга продукции из реестра российской промышленной продукции. Цель — борьба с контрафактом, когда производители используют иностранные комплектующие, получая статус российской продукции. Участники рынка согласны, что в регулировании не хватает дополнительных проверок, однако опасаются, что они могут привести к недобросовестной конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В середине декабря Минпромторг опубликовал на портале правовых актов проект постановления правительства, предусматривающий создание механизма дополнительного мониторинга Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Согласно ему, агентство наделяется дополнительными полномочиями по мониторингу соответствия промышленной продукции требованиям, предусмотренным ПП №719, и критериям определения страны происхождения товаров, а также корректности сведений. В частности, Росстандарт получает право проводить плановые проверки не чаще раза в год, а также внеплановые проверки продукции, уже включенной в реестр, но не чаще одного раза в три месяца. Как пояснили “Ъ” в Минпромторге, до конца первой половины 2026 года планируется принять подзаконные акты для уточнения порядка проведения мониторинга.

Институт «постпроверок» предполагает наделение Росстандарта полномочиями на проведение мониторинговых мероприятий с последующей выдачей заключения о соответствии, говорят в Минпромторге.

Заключение будет не только о соответствии включенной в реестр продукции требованиям к локализации, но и о результатах ранее проведенных экспертиз Торгово-промышленной палаты. Проверки будут инициированы, в частности, по согласованному с ведомством плану-графику.

Одна из главных проблем отечественных производителей электроники — контрафакт, отмечает вице-президент GS Group Сергей Долгопольский. По его словам, недобросовестные производители заявляют в своей продукции российские компоненты, их же используют в маленькой партии, чтобы получить положительное заключение Минпромторга, а в основном объеме применяется иностранная база. При этом, по его словам, заказчики устройств проверяют технику только на наличие в реестре, «поскольку разбирать продукцию у них нет ни времени, ни компетенций». «719-ПП требует дополнительного контроля за включением и нахождением в реестре продукции, поэтому любые инициативы здесь приветствуются»,— говорят в ГК «Элемент».

Если по результатам проверки Росстандарт выявит нарушение и Минпромторг исключит продукцию из реестра, она лишится права участвовать в госзакупках в рамках «национального режима», объясняют в производителе электроники Fplus.

«Это означает срыв уже заключенных контрактов и потерю доступа к будущим заказам. Внеплановые проверки усугубляют этот риск, так как могут быть инициированы по жалобам, не давая производителю времени на подготовку»,— добавили в компании.

Росстандарт делегирует часть работ подведомственным организациям, объясняет управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров. «Должны быть недвусмысленно определены их полномочия, ответственность, а также требования к квалификации экспертов, чтобы обеспечить единообразие практики на всей территории страны и снизить коррупционные риски»,— добавил он.

Система мониторинга создаст не столько дополнительные административные барьеры, сколько рычаги для исключения из реестра конкурентов, считает независимый эксперт в области светотехники Андрюс Рудис. По его словам, итог этих действий — перераспределение рынка в пользу крупных игроков: «Малые независимые производители будут уходить с рынка, и в 2026 году тенденция усилится».

Филипп Крупанин