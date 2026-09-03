Минпромторг допустил сокращение параллельного импорта в 2026 году на 11%

Объем поставок товаров в Россию по параллельному импорту составит около $20,5 млрд по итогам 2026 года, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Это на 11,3% меньше, чем в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Снижение объемов параллельного импорта является естественной тенденцией и связано в том числе с развитием собственных производств, замещением продукции из недружественных стран аналогами из дружественных»,— сказал господин Алиханов журналистам на Восточном экономическом форуме (цитата по ТАСС).

За семь месяцев 2026 года объем параллельного импорта в Россию составил около $12,2 млрд. По итогам января–августа показатель может достичь $13,8 млрд, отметил Антон Алиханов.

Механизм параллельного импорта действует с марта 2022 года и позволяет ввозить в Россию товары без согласования с правообладателями. По итогам 2025 года объем параллельного импорта составил $23,1 млрд.