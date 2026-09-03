Минпромторг допустил сокращение параллельного импорта в 2026 году на 11%
Объем поставок товаров в Россию по параллельному импорту составит около $20,5 млрд по итогам 2026 года, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Это на 11,3% меньше, чем в прошлом году.
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«Снижение объемов параллельного импорта является естественной тенденцией и связано в том числе с развитием собственных производств, замещением продукции из недружественных стран аналогами из дружественных»,— сказал господин Алиханов журналистам на Восточном экономическом форуме (цитата по ТАСС).
За семь месяцев 2026 года объем параллельного импорта в Россию составил около $12,2 млрд. По итогам января–августа показатель может достичь $13,8 млрд, отметил Антон Алиханов.
Механизм параллельного импорта действует с марта 2022 года и позволяет ввозить в Россию товары без согласования с правообладателями. По итогам 2025 года объем параллельного импорта составил $23,1 млрд.
Ожидаемое сокращение параллельного импорта означает не отказ от внешних поставок как таковых, а постепенный перенос снабжения на два других канала: российское производство и товары из дружественных государств. Перечень продукции для такого ввоза корректируют по мере готовности рынка: из него могут исключать отдельные категории, когда их способны заместить отечественные или альтернативные поставщики.
Такая замена не всегда устраняет зависимость. Если импортный аналог нельзя обслуживать и для него не создается российская альтернатива, меняется только поставщик, а уязвимость сохраняется; дополнительным риском остаются новые пакеты вторичных санкций. Кроме того, дешевый импорт может сдерживать инвестиции отечественных компаний в разработку собственной продукции.
Снижение стоимостного показателя само по себе не показывает, насколько уменьшились физические объемы поставок: при параллельном импорте усложненная логистика повышает конечную стоимость товаров и трансакционные издержки. Поэтому устойчивость замещения зависит не только от сокращения этого канала, но и от способности российского рынка производить, обслуживать и развивать заменяющую продукцию.