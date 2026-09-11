Грантам добавят интеллекта

Правительство обновило механизм поддержки особо значимых ИТ-проектов по замещению иностранного программного обеспечения. Прежде всего расширяется поддержка решений, основанных на российских технологиях искусственного интеллекта (ИИ), а также проектов предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) — для обеих категорий максимальный размер гранта увеличен с 50% до 80% от стоимости проекта. Из-за того что все заявки предыдущей волны отбора оказались не полностью соответствующими критериям, теперь они смягчены — претенденты на бюджетные гранты смогут выбирать между принятием обязательств по размеру выручки и тиражированием разработки после завершения проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бюджетные гранты должны сделать используемое предприятиями программное обеспечение более отечественным

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Бюджетные гранты должны сделать используемое предприятиями программное обеспечение более отечественным

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Правительство утвердило новый порядок отбора особо значимых проектов (ОЗП) по разработке и внедрению отечественных ИТ-решений, замещающих иностранное программное обеспечение. Скорректированные правила будут применяться в ходе следующего отбора заявок в рамках работы индустриальных центров компетенций (объединяют представителей отраслей и разработчиков) на получение грантового финансирования. Ожидается, что новый этап отбора стартует уже в ближайшее время.

Как сообщили “Ъ” в аппарате «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко, в рамках будущего конкурса предусмотрено распределение 3,9 млрд руб. бюджетных средств.

Речь идет о возможности компаний получить господдержку в размере от 100 млн до 2 млрд руб. на срок до четырех лет — средства выдает Российский фонд развития информационных технологий. Если ранее максимальная сумма гранта была ограничена суммой в 50% от стоимости проекта, то теперь для отдельных категорий проектов размер господдержки повышен. Так, решения на базе отечественных технологий ИИ, а также предприятия ОПК с рентабельностью активов менее 3% смогут претендовать на сумму уже до 80% от стоимости разработки ИТ-решений. Акцент на приоритетной поддержке проектов с ИИ вице-премьер объясняет необходимостью масштабного внедрения этой технологии.

Еще одно нововведение — смягчение требований к конкурсантам. Участники при подаче заявки смогут выбрать одно из двух принимаемых ими обязательств: первое — не менее 110% от суммы гранта должно быть заработано за пять лет после завершения проекта, второе — тиражирование решения минимум на три компании. В предыдущем конкурсе, стартовавшем в марте этого года, от претендентов требовалось выполнение обоих условий (см. “Ъ” от 30 марта). Для объединений компаний для совместной разработки или общего использования софта (консорциумов) больше не будет действовать отмеченное требование к выручке. При этом сохранилась необходимость тиражировать решение — причем во всех компаниях-участницах во время реализации проекта.

Послабления вызваны результатами прошлого конкурса на получение грантов — тогда все поданные заявки не в полной мере соответствовали критериям. В утвержденный правительством в августе перечень ОЗП вошли 24 проекта (в сфере транспорта, промышленности, связи и других) на сумму 14,4 млрд руб., и они будут реализовываться за счет собственных средств компаний.

«Правительство системно донастраивает механизм выдачи грантов на реализацию ОЗП. Задача — соблюсти баланс: с одной стороны, создать удобные условия для бизнеса, при которых компаниям будет выгодно пользоваться господдержкой, с другой — обеспечить эффективное использование бюджетных средств»,— пояснили “Ъ” в аппарате вице-премьера.

По словам исполнительного директора АРПП «Отечественный софт» Рената Лашина, в нынешних экономических условиях предусмотренное снижение доли частного софинансирования до 20% стоимости проекта может помочь запуску более крупных и сложных инициатив по внедрению российских решений, а большая гибкость в части коммерциализации позволит лучше учитывать специфику разных программных продуктов и рынков.

Как полагает коммерческий директор ИТ-экосистемы «Лукоморье» (входит в ПАО «Ростелеком») Леван Ревазишвили, новый порядок отбора ОЗП — в первую очередь ответ на главную проблему прошлой модели: заявителей отпугивали жесткие входные условия и непрозрачная экономика проекта. «Ключевое изменение не столько сам размер гранта, сколько появление альтернативы в обязательствах»,— говорит эксперт. Для разработчиков нишевых отраслевых решений с длинным циклом продаж требование по тиражированию — принципиально более выполнимое условие, считает он. По мнению сооснователя и технического директора Veai Владислава Кудинова, самый сильный пункт в новых правилах — требование к консорциумам начать использовать решение еще в ходе проекта, так у продукта появляются реальные пользователи еще до отчета.

Гендиректор Reksoft Ventures Виталий Баланда полагает, что в результате добавления вариативности обязательств проектов станет больше, но дорогое софинансирование все еще остается ограничителем. Директор проектного офиса Outlines Tech Полина Царегородцева между тем считает, что изменения помогут увеличить число проектов, но строгий контроль и риск ответственности за срыв проекта продолжают отпугивать частные ИТ-компании. Директор по стратегическому развитию ГК «Корус Консалтинг» Виктор Вайнштейн также обращает внимание на нюанс, связанный с увеличением доли грантового финансирования для ИИ-проектов. «Технологии в этой сфере устаревают быстрее, чем реализуются, поэтому здесь возникают дополнительные финансовые риски для исполнителя»,— говорит эксперт.

Венера Петрова