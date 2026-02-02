«Известия»: на развитие технологий в нефтедобыче выделят 15 млрд рублей

На 2026–2028 годы планируется выделить 15 млрд руб. из бюджета для поддержки импортозамещения в нефтедобывающей отрасли. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на протокол заседания Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования, прошедшего в октябре 2025 года. Поручение дали первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Александр Новак.

Минфин и Минпромторг получили задание проработать вопрос о выделении дополнительных средств к концу марта. Средства будут направлены в Фонд развития промышленности. Основная цель — развитие технологий, необходимых для добычи нефти из трудноизвлекаемых запасов, включая метод гидроразрыва пласта.

Решение о финансировании направлено на снижение зависимости от импорта технологий и оборудования. Власти стремятся укрепить отрасль, обеспечивая доступ к современным методам добычи, которые позволяют использовать запасы, ранее считавшиеся недоступными.

Работа по реализации поручения будет осуществляться в рамках координационного механизма, включающего федеральные ведомства и отраслевые структуры. Ожидается, что меры поддержки позволят ускорить внедрение отечественных решений в нефтедобывающую промышленность.