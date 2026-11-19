Среди драйверов роста спроса на отечественное ПО в сфере строительства J’son & Partners Consulting называют заказы ТЭКа и инфраструктуры, требования по импортозамещению, в том числе в КИИ, а также распоряжение использовать ТИМ при разработке проектной и рабочей документации. Однако этим факторам противопоставляется высокая ключевая ставка, значительный дефицит ИТ-кадров и замедление темпов строительства и ввода жилья в эксплуатацию. Согласно данным Росстата, в январе—сентябре 2026 года объем строительных работ в России составил 13 трлн руб., что на 2,1% меньше, чем годом ранее.