Проектировать — не строить
Рынок инженерного ПО и ИТ-услуг к 2030 году может вырасти вдвое
Благодаря импортозамещению и требованиям по переходу на отечественные решения в проектировании объем российского рынка инженерного ПО и ИТ-услуг вырастет до 118,7 млрд руб. к 2030 году. Впрочем, на продажах софта сказывается замедление темпов строительства и конкуренция с нелицензионным ПО, доля которого достигает 70%.
Российский рынок инженерного ПО и сопутствующих ИТ-услуг вырастет к 2030 году почти вдвое — с 65,2 млрд руб. в 2025 году до 118,7 млрд руб., прогнозируют аналитики J’son & Partners Consulting. В исследовании они учитывали спрос на системы автоматизированного проектирования (САПР) для строительства и изысканий, технологии информационного моделирования (ТИМ, они же BIM в международной терминологии) и среды общих данных. Более 50% этого сегмента ПО занимает САПР.
Рынок ТИМ увеличится с 5,8 млрд руб. в 2025 году до 16,4 млрд руб. к 2030 году, прогнозирует J’son & Partners Consulting. «Объемы строительных работ по устранению чрезвычайных ситуаций на промышленных объектах и строительство на новых территориях остаются потенциальным резервом роста ТИМ»,— отметил исполнительный и технический директор компании «СиСофт Девелопмент» Игорь Орельяна Урсуа.
Среди драйверов роста спроса на отечественное ПО в сфере строительства J’son & Partners Consulting называют заказы ТЭКа и инфраструктуры, требования по импортозамещению, в том числе в КИИ, а также распоряжение использовать ТИМ при разработке проектной и рабочей документации. Однако этим факторам противопоставляется высокая ключевая ставка, значительный дефицит ИТ-кадров и замедление темпов строительства и ввода жилья в эксплуатацию. Согласно данным Росстата, в январе—сентябре 2026 года объем строительных работ в России составил 13 трлн руб., что на 2,1% меньше, чем годом ранее.
По прогнозам ЦБ, в 2027 году ключевая ставка будет сокращаться невысокими темпами, отметил коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин. Поэтому сохранятся дорогое проектное финансирование и заградительные параметры рыночного кредитования. «В результате полноценного восстановления спроса на жилье в следующем году ждать не следует, тем более с учетом резкой трансформации семейной ипотеки. Сегмент коммерческой недвижимости сталкивается со схожими проблемами»,— добавил господин Проскурин.
При этом исследователи отмечают, что сохраняется разрыв между показателями закупок инженерного ПО и его фактическим использованием. К концу 2023 года доля российских САПР в официальных закупках достигла 90%, однако среди используемых лицензий на отечественное ПО приходилось лишь 15–20%. По оценке компании «Нанософт», без лицензии используется до 70% инженерного ПО.
Опрошенные “Ъ” участники рынка отмечают и существование «формального BIM», когда строительные компании приобрели решение, но им не пользуются. «Регулятор требует наличия модели на этапе экспертизы, но не всегда контролирует или экономически стимулирует ее практическое применение на стройплощадке»,— пояснил руководитель профильного департамента компании «Софтлайн Решения» Николай Флягин.
Импортозамещение требует затрат, на которые компании не всегда готовы, объяснила гендиректор J’son & Partners Consulting Светлана Водянова. По ее словам, купить программу недостаточно. Нужно перенести данные и библиотеки, обучить людей, связать решения между собой. При этом строительные проекты всегда находятся под давлением жестких сроков, напоминает она. «Российское инженерное ПО должно конкурировать. Если после первой закупки у предприятия не появляется оснований продолжать работу в системе, рассчитывать на устойчивый рост спроса трудно»,— добавил директор направления развития технологий инженерного моделирования ИТ-холдинга Т1 Алексей Харитонович.
Газета «Коммерсантъ» №214от 19.11.2026, стр. 9