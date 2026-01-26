Потери рынка радиоэлектроники РФ от серого импорта оценили в 60 млрд рублей

Рынок радиоэлектроники недополучает до 60 млрд руб. ежегодно из-за конкуренции с серым импортом, доля которого превышает 20%. Такую оценку привели эксперты Института госуправления НИУ ВШЭ. По их расчетам, обязательная маркировка, которая начнет действовать с 2026 года, способна принести компаниям около 9 млрд руб. дополнительных доходов уже в первый год.

Внедрение системы будет поэтапным: с 1 марта 2026 года — обязательная регистрация, с 1 мая вступает требование наносить коды на товары. «Когда "серый" товар демпингует без обязательств, страдают добросовестные продавцы, — заявил медиапродюсер Петр Тюрин. — Маркировка — это базовая "гигиена" рынка».

Эксперты не ждут роста цен. «Стоимость кода — 50 копеек за единицу, это не драйвер цены», — отметил директор Союза электронной торговли Георгий Багирян. В «Лемана ПРО» подтвердили, что ритейл нацелен минимизировать влияние на покупателя. Маркировка призвана защитить потребителей от некачественных товаров и вернуть рынку прозрачность.