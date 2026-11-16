Таллин прикрыл окно в Европу

На сегодняшний момент есть два пути из Санкт-Петербурга в Эстонию. Первый идет через погранпереход «Ивангород — Нарва». Автобус доезжает до Ивангорода, дальше люди выходят и пешком идут, стоят в очереди и дальше продолжают из Нарвы поездку в Таллин. Второй маршрут — вокруг Чудского озера, через Псков, с переходом границы уже на автобусе, как и раньше. Дальше автобус следует в Таллин. А так как границы работают с 7:00 утра до 19:00, то количество рейсов ограничено, и они практически все полностью заполняются».