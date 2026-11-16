Таллин прикрыл окно в Европу
Как закрытие погранпунктов на границе с Эстонией повлияет на «серый» импорт
Эстония закроет все пункты пропуска на границе с Россией. Новые правила могут вступить в силу 1 декабря. Ограничения затронут как пешеходов, так и все виды транспортных средств. Поводом для ужесточения стала попытка поджога оборонной компании Threod Systems. Глава эстонского МИД Маргус Цахкна назвал произошедшее диверсией, которую якобы координировали российские спецслужбы.
В ночь на 14 ноября неизвестные попытались залить горючую жидкость в здание компании, чтобы спровоцировать взрыв. По делу задержали восемь человек из Латвии. Как заявили в эстонском МИД, закрытие погранпунктов «снизит возможности России для проведения враждебных действий в Эстонии» и укрепит усилия страны по предотвращению обхода санкций. Насколько чувствительными могут оказаться ограничения, рассказал “Ъ FM” старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло:
«Когда-то Эстония была не просто большим транзитом для граждан, но и в том числе транзитером контейнерных грузов, которые приходили в порты Таллина. Сейчас, по последним данным, через Эстонию идет транзитом почти 5-6 млн тонн грузов. То есть объем упал почти в пять раз. При этом грузовой автотранспорт — это буквально несколько десятков фур в день, по сути дела, небольшой поток.
Ничем особым распоряжение закрыть пункты России не грозит с точки зрения транзита грузов из Европы.
Потому что есть и другие пути — через Латвию, Литву и Беларусь. Кроме того, через Эстонию, откровенно говоря, не так много грузов шло именно по автодорогам. Большинство приходилось на железнодорожный транспорт. Это все равно не критично, то есть это просто такой информационный повод лишний раз качнуть ситуацию».
Как заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна, о планах закрыть все пункты пропуска на границе с Россией он уже проинформировал своих коллег из Финляндии, Латвии и Литвы. С сентября 2022 года Эстония запретила въезд в страну через сухопутную границу для россиян, которые приезжают с туристическими, спортивными или культурными целями.
Попасть в страну могут только близкие родственники граждан Эстонии, а также те, кто направляется на похороны или краткосрочную работу. Несмотря на ограничения, автобусные рейсы в Эстонию пользуются большим спросом, сообщил директор по маркетингу транспортной компании «Амрон» Андрей Волков:
«Одно оставшееся окно в Европу — это российско-эстонская граница. Но в любом случае это не про туризм. Наши основные пассажиры на этих линиях — это люди, имеющие двойное гражданство либо близких родственников на территории Евросоюза. Для них это будет очень критичная ситуация. Например, в данный момент у нас глубина продажи на Новый год — 50% емкости всех рейсов.
Теперь люди будут добираться до своих родственников через Стамбул. Это обойдется им в 3-5 раз дороже.
На сегодняшний момент есть два пути из Санкт-Петербурга в Эстонию. Первый идет через погранпереход «Ивангород — Нарва». Автобус доезжает до Ивангорода, дальше люди выходят и пешком идут, стоят в очереди и дальше продолжают из Нарвы поездку в Таллин. Второй маршрут — вокруг Чудского озера, через Псков, с переходом границы уже на автобусе, как и раньше. Дальше автобус следует в Таллин. А так как границы работают с 7:00 утра до 19:00, то количество рейсов ограничено, и они практически все полностью заполняются».
Правительство Эстонии обсудит вопрос закрытия границы с Россией на этой неделе, уточнили в МВД республики. Предполагается, что жителям Эстонии и водителям коммерческого транспорта, которые находятся в России, дадут двухнедельный срок на возвращение домой. В Москве сообщили, что проверят на достоверность данные о перекрытии погранперехода.
Если эти сведения подтвердятся, то это станет со стороны Таллина проявлением «агрессивной и безудержной русофобии», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.