Софт-меры
Категория значимости — одна из трех степеней (первая, вторая или третья), которая присваивается объекту КИИ по итогам оценки возможного ущерба в случае компьютерного инцидента.
Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры» принят 26 июля 2017 года, в силу он вступил 1 января 2018 года. Тогда же КИИ разделили на три категории значимости. Требование перевести значимые объекты КИИ на российский софт появилось после ухода западных вендоров в указе президента №166 от 30 марта 2022 года. Срок был 1 января 2025 года, но к концу 2025 года на отечественное ПО перешли около 40–45% субъектов КИИ, по оценке АРПП «Отечественный софт». В ноябре 2025 года глава Минцифры назвал новый срок перехода — 1 января 2028 года с возможным продлением до 1 декабря 2030 года. Тогда же министр Максут Шадаев анонсировал оборотные штрафы до 2–3% выручки для тех, кто не успеет.
Газета «Коммерсантъ» №215от 20.11.2026, стр. 7