Для первой и второй категорий предусмотрена отсрочка при наличии особо значимых проектов (ОЗП) по созданию российского ПО для КИИ. Такие проекты реализуются с 2022 года, сейчас их более 200. До 1 января 2031 года срок продлевается, если ОЗП будет завершен к 1 марта 2028 года или если до 1 января 2028 года заключен договор на разработку и внедрение ПО для конкретного объекта. До 1 января 2036 года — если ОЗП запущен в 2026–2028 годах, но не завершен к 1 марта 2028 года. Для объектов третьей категории значимости (около 92% от числа значимых, по подсчетам Минцифры) перейти на российское ПО требуется к 1 января 2036 года вне зависимости от ОЗП. Для объектов, внесенных в реестр значимых объектов КИИ с 2027 года, на переход предусмотрено пять лет с даты внесения.