В Госдуме предложили обязать частные компании перейти на российский софт

В Госдуме обсуждают введение ограничений, чтобы обязать коммерческие компании замещать иностранное программное обеспечение. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он также назвал импортозамещение одним из главных приоритетов государства.

«В будущем могут появиться законодательные ограничения для коммерческих компаний, чтобы они тоже импортозамещались более активно. Этот вопрос сейчас рассматривается»,— сказал господин Горелкин на форуме «Цифра права» (цитата по РБК).

Сейчас иностранный софт обязаны замещать государственные и муниципальные органы, госкорпорации и компании с госучастием. В сентябре Минцифры заявило, что на российский софт должны перейти все значимые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) до 1 января 2028 года. В отдельных случаях крайний срок может быть продлен до 1 декабря 2030 года.