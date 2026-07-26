Покупателям не хватило выдержки

Висковые напитки в январе—июне нарастили розничные продажи на 27% год к году, став драйвером всей категории. Продукция на основе спирта с содержанием виски в среднем на 20–25% дешевле классических позиций. Это способствует переориентации на нее массового спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В январе—июне розничные продажи в России напитков на основе виски выросли на 26,8% год к году, до 1,35 млн декалитров (дал), следует из данных рейтинга A.List. Интерес к классическому виски за аналогичный период сократился на 4,1% год к году, до 3,72 млн дал. Это позволило висковым напиткам нарастить свою долю в категории за год с 21,6% до 26,6% и обеспечить ее совокупный рост на 2,7% год к году, до 5,07 млн дал.

Классический виски — чистый зерновой дистиллят, выдержанный в дубе, крепостью 40% и выше. К напиткам на его основе на рынке относят продукты, где виски лишь один из ингредиентов. Он может быть, например, смешан с добавками или ароматизаторами. Эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук говорит, что такая продукция может производиться на основе чистого спирта с добавлением красителя и небольшой доли классического виски. Крепость напитков обычно ниже 40%.

Президент Ladoga Вениамин Грабар говорит, что потребители мигрируют в сегменте висковых напитков вслед за ростом минимальной розничной цены на классические позиции.

С 1 января для коньяка и виски с выдержкой не менее трех лет она выросла на 16%, до 755 руб. за бутылку 0,5 л. Собеседник “Ъ” на алкогольном рынке говорит, что стоимость за тот же объем вискового напитка сейчас стартует от 600 руб.

Цена играет первостепенное значение, и покупатели живо реагируют на ее изменение, констатирует господин Грабар. Согласно его оценке, висковые напитки в среднем дешевле классического виски на 20–25%. Представитель Тульского винокуренного завода 1911 замечает, что покупательная способность населения в целом снижается.

Многие производители в этих условиях сознательно переходят на висковые напитки. Компании стремятся наращивать объемы производства, а это удается только в случае напитков по доступным ценам, объясняет резидент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Оставшиеся потребители классического виски обращают все больше внимания на импорт. В январе—июне на долю зарубежных производителей пришлось 33,8% продаж среди 15 наиболее востребованных в России брендов виски против 29,2% годом ранее (см. “Ъ” от 20 июля).

Топ-10 висковых напитков по объему розничных продаж в январе—июне 2026 года Выйти из полноэкранного режима Бренд Продажи (тыс. дал) Изменение год к году (%) Fowler’s 364,3 106,6 Steersman 364,1 19,4 William Lawson’s 207,5 8,9 Tavern Hound 76 –1,8 Golden Joker 65,2 –0,4 Jim Beam 49,6 44,8 Noble Stag 46,6 7,2 Nucky Thompson 39,2 2,2 Black Flag 38,1 57,8 Your Choice 29,2 –19,6 Открыть в новом окне Источник: данные участников рынка.

Российским производителям конкурировать по качеству с импортом сложно, говорит господин Московский. Технологически выпускать ассортимент, сопоставимый с зарубежной продукцией, в стране, по его мнению, готовы только три компании — «Алвиса», Ladoga и Kemlya. Большинство же российских производителей начали работать в сегменте не так давно, поэтому пока концентрируются на выпуске ординарного, ускоренно выдержанного виски или вкусовых напитков на его основе.

Сергей Гладыщук считает, что спрос на висковые напитки продолжит расти. Это определяется в том числе политикой розницы: их ассортимент наращивают жесткие дискаунтеры, региональные сети и магазины у дома. Ритейл начал активнее развивать напитки на основе виски как более доступное предложение для массового потребителя, констатирует источник “Ъ” среди крупных производителей алкоголя.

Собеседник “Ъ” ждет, что потребление виски в России продолжит сегментироваться. Классические позиции станут премиальной категорией для ценителей, а висковые напитки оттянут на себя массовый спрос.

На винокурне «Крутояр» замечают, что в случае выпуска этих продуктов в рамках одной линейки, производителям важно изготавливать их из одного дистиллята с одним сроком выдержки и содержанием зерновых культур. Только так удастся сохранить единый характер бренда, считают в компании.

Владимир Комаров