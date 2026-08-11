Импорт наступает на пятки

Российские обувные предприятия сокращают выпуск продукции: по итогам первой половины этого года объем производства упал на 12,4% по сравнению с прошлым годом. Эксперты объясняют ситуацию неравной конкуренцией с импортом, который за этот же период вырос на 3,5%, и ухудшением условий работы локальных производителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В январе—июне обувщиками России выпущено 97,6 млн пар продукции, что на 12,4% меньше, чем годом ранее, следует из данных ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак». Наиболее заметное снижение произошло в сегменте производства туфель: в первой половине текущего года российские предприятия выпустили 4 млн пар такой продукции, что на 36,5% меньше год к году. Выпуск ботинок сократился на 13,6%, до 10,1 млн пар, тапочек — на 9,9%, до 46,5 млн.

Средняя цена обуви растет сравнительно умеренными темпами. По итогам первого полугодия средняя цена ботинок увеличилась на 4,1% год к году, до 3,05 тыс. руб., туфель — на 2,7%, до 2,75 тыс. руб., тапочек — на 2,9%, до 710 руб., следует из данных ЦРПТ. В то же время на 28,8% год к году, до 3,2 тыс. руб., подешевели ботильоны.

Сокращение производств обуви внутри страны происходит на фоне роста импорта такой продукции. Всего в январе—июне в Россию ввезено 200,9 млн пар обуви, что на 3,5% больше год к году, говорится в данных ЦРПТ. Больше всего было импортировано ботинок — 62,4 млн пар, или около 31% от общего объема зарубежных поставок обуви. Далее в натуральном выражении идут туфли, поставки которых составили 39,4 млн пар, или 15,6% от совокупного объема импорта.

В сети Kari говорят, что в последнее время китайские производители и поставщики получили возможность выходить на российские маркетплейсы на очень лояльных условиях, что обеспечивает им конкурентное преимущество по цене. Покупатели, выбирающие сейчас сберегательную модель, чувствительны к стоимости продукции, они все чаще приобретают обувь по акциям и специальным предложениям, добавляют в Kari.

Высокие комиссии российских маркетплейсов делают продукцию локальных производителей менее конкурентоспособной, соглашается гендиректор Российского союза кожевников и обувщиков (объединяет крупных производителей отрасли) Александра Андрунакиевич. В результате, по ее словам, часть предприятий уже сокращают выпуск или закрываются, а освободившуюся нишу занимает импортная обувь, преимущественно из Китая.

Рост поставок из-за рубежа, по мнению аналитика Fashion Buzz Ольги Штейнберг, носит долгосрочный характер и связан со структурными изменениями рынка.

Российские производители пока не способны полностью закрыть спрос по объемам, ассортименту и ценовым сегментам, тогда как выпуск обуви остается дорогостоящим из-за высокой стоимости материалов, комплектующих, логистики и финансирования, отмечает она. В этих условиях, продолжает эксперт, многим брендам и ритейлерам выгоднее размещать заказы на зарубежных фабриках, прежде всего в странах Азии, чем расширять собственное производство.

Александра Андрунакиевич подтверждает, что российские предприятия работают с более высокой себестоимостью из-за дорогих кредитов в силу текущего размера ключевой ставки ЦБ, роста логистических затрат и зависимости от импортных материалов, тогда как зарубежная обувь выигрывает за счет развитой производственной базы и более низких издержек, поясняет эксперт.

Также, по словам госпожи Андрунакиевич, существует проблема для российских производителей, связанная с низкими пошлинами на ввозимые товары. Еще в конце весны этого года Российский союз кожевников и обувщиков обращался в федеральное правительство с просьбой одномоментно с 2027 года ввести 22-процентный НДС на непродовольственные товары, заказанные физическими лицами за границей (см. “Ъ” от 6 мая). Ассоциация объясняла это необходимостью поддержать местных производителей, в том числе обувщиков.

Василий Берзин, Виктория Колганова