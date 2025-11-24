Софт, железо и немного денег

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал работу, посвященную изучению цифровизации и импортозамещения IT-продуктов в российской экономике. Из нее следует, что возможность дешевого и быстрого импортозамещения оборудования и софта исчерпана, IT-сектор все более уходит от импортного ПО в разработку и развертывание собственных продуктов, что требует роста инвестиций в условиях охлаждения экономики. Сходятся эти два трека в цифровой трансформации промышленности, для которой нужны и российское «железо», и дорогой промышленный софт. Решение второй проблемы реализует нацпроект «Экономика данных», но вопрос «железа» остается открытым.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Презентация к докладу эксперта ЦМАКП Владимира Артеменко «Цифровизация и импортозамещение IT в промышленности: верхнеуровневый взгляд сквозь призму статистики», опираясь на показатели Росстата, характеризующие применение компаниями радиоэлектронного оборудования и программного обеспечения (ПО) за 2019–2024 годы, демонстрирует выход цифровой трансформации в новую фазу, когда потенциал «дешевого» импортозамещения и в софте, и в «железе» исчерпан и подотрасли цифровой экономики нуждаются в новой волне инвестиций в более сложные продукты, причем замена оборудования идет медленнее, чем ПО.

Массовое замещение иностранных продуктов российскими вследствие шока после 2022 года носило относительно «простой» характер: в первую очередь замена затронула те позиции, где уже имелись полноценные российские аналоги, в том числе компьютеры, системы хранения данных и несложную электронику. После 2024 года, однако, потребности изменились: теперь нужно развивать оборудование для замены более сложных систем и «тяжелое» индустриальное ПО, что делает процесс продолжительнее и дороже. Статистически для «железа» это выглядит как количественное замедление (в 2024 году переход на российское оборудование, обеспечивавший в 2022–2023 годах весь прирост закупок в секторе, резко замедлился). Это, впрочем, не говорит об отказе от импортозамещения, как отмечает автор, торможение процесса вызвано его усложнением.

При этом импортозамещение ПО идет гораздо быстрее: цифровизация экономики уже перешла на новую модель, где основную роль играют готовый российский софт и разработка нового ПО в интересах конкретных заказчиков.

Так, в 2019–2021 годах на импортный софт в совокупных расходах на покупку, аренду и разработку ПО приходилось 44–46%, на российский — 19–29%, затраты на разработку же составляли 20–28%. После шока 2022 года доля трат на российское ПО не только увеличилась в 2023 году, но и продолжила расти в 2024-м (до 35%), а затраты на разработку софта достигли почти половины (46%) всех расходов на него.

Развитие же электронной компонентной базы упирается в отсутствие доступа к передовым и дорогостоящим технологиям и недостаток высокотехнологичного импортного оборудования, отмечает эксперт, говоря о разнице темпов импортозамещения «железа» и софта — последний необязательно создавать с нуля, во многих сферах можно развивать и локализовывать open source решения.

В цифровой трансформации промышленности, однако, два этих трека сходятся, так как индустрия нуждается и в российском оборудовании, и в дорогом промышленном софте.

В результате «в промышленности цифровая трансформация идет в условиях дефицита ресурсов и ограниченной доступности цифровых продуктов», пояснил “Ъ” господин Артеменко.

Статистика при этом показывает одновременный рост удельных показателей использования радиоэлектронного оборудования и прекращение роста удельных расходов на ПО в постоянных ценах — де-факто это означает, что компании тратятся на покупки того, что уже есть на рынке, но не на перспективные разработки. Вероятно, поэтому решение проблемы с промышленным софтом стало одним из приоритетов нацпроекта «Экономика данных»: в нем реализуется господдержка особо значимых IT-проектов в общих интересах госкомпаний, госкорпораций и частного бизнеса ради тиражирования удачных решений при координирующей функции Белого дома. Вопрос же «железа» пока остается открытым: «опережающий» характер импортозамещения оборудования обеспечен госспросом (при этом он, вероятнее всего, скоро сойдет на нет из-за насыщения без расширения предложения). В коммерческих же компаниях динамика процесса заметно отстает, что объясняется, в частности, отладкой поставок параллельного импорта.

Олег Сапожков, Венера Петрова