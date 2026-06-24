Минпромторг заявил о стабилизации объемов параллельного импорта
Объем параллельного импорта в Россию стабилизировались и сейчас составляет $1,5–2 млрд в месяц. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушов на «Неделе российского ритейла».
В январе—мае 2026 года объем поставок составил $8,7 млрд, или в среднем $1,7 млрд в месяц. Майский показатель достиг $2,3 млрд, но в Минпромторге объясняют это сезонным фактором. В министерстве подчеркнули, что не ставят перед собой задачи изменять объемы параллельного импорта.
«У нас нет целевых показателей по объему параллельного импорта, мы не стремимся ни к его снижению, ни к его увеличению»,— пояснил господин Чекушов. Он считает, что нынешний уровень поставок отражает текущий спрос на товары с учетом развития российского производства и роста импорта из дружественных стран.
Механизм параллельного импорта был введен в России с марта 2022 года, став ответом на санкции и ограничения поставок необходимых товаров из недружественных стран. Изначально он позволил сохранить привычный для граждан ассортимент и обеспечить производственные предприятия необходимой номенклатурой. Пиковые объемы параллельного импорта в 2022 году достигали $6 млрд в месяц, но уже к началу 2026 года они снизились до около $1 млрд в месяц. В 2025 году среднемесячный объем составлял $1,9 млрд, а всего за тот год в Россию было ввезено товаров на $23,1 млрд.
Сокращение объемов объясняется появлением в России собственного производства сырья, материалов, комплектующих и готовой продукции, способной заместить ушедшие бренды, а также замещением продукцией из дружественных стран. Правительство РФ постоянно работает над корректировкой перечня разрешенных к ввозу товаров, стремясь постепенно уменьшить его, чтобы мотивировать отечественных производителей.
Минэкономразвития предложило сделать параллельный импорт, который сейчас действует до конца 2026 года, постоянной мерой. Это объясняется тем, что в России временно действует международный режим исчерпания прав, позволяющий импортерам ввозить оригинальные товары. При этом отмечается, что Казахстан, через который шел значительный объем такого импорта, ужесточил контроль, заявив, что не позволит использовать свою юрисдикцию для обхода санкций против России. Это привело к изменению каналов поставок, например, бытовая техника стала ввозиться из Китая, Киргизии и ОАЭ, что может повлиять на ее конечную стоимость.