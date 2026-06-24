Минпромторг заявил о стабилизации объемов параллельного импорта

Объем параллельного импорта в Россию стабилизировались и сейчас составляет $1,5–2 млрд в месяц. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушов на «Неделе российского ритейла».

В январе—мае 2026 года объем поставок составил $8,7 млрд, или в среднем $1,7 млрд в месяц. Майский показатель достиг $2,3 млрд, но в Минпромторге объясняют это сезонным фактором. В министерстве подчеркнули, что не ставят перед собой задачи изменять объемы параллельного импорта.

«У нас нет целевых показателей по объему параллельного импорта, мы не стремимся ни к его снижению, ни к его увеличению»,— пояснил господин Чекушов. Он считает, что нынешний уровень поставок отражает текущий спрос на товары с учетом развития российского производства и роста импорта из дружественных стран.

Алина Мигачёва