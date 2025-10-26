Разделяйся и властвуй

Минпромторг планирует ужесточить правила госзакупок радиоэлектроники и перекрыть лазейки для обхода запрета на иностранные товары. Министерство предлагает не разрешать объединять в один лот российскую и зарубежную продукцию, а также вводит новое понятие «комплект» для борьбы со схемами, при которых требования к локализации товаров игнорируются.

Минпромторг опубликовал на портале regulation.gov проект изменений в постановление правительства №1875, ограничивающего закупки зарубежных товаров. В пояснительной записке указано, что проектом вводится запрет на объединение в один лот радиоэлектронной продукции, включенной в перечень ограничения и не включенной в него.

Сделано это в ответ на сообщения от отраслевых объединений о намеренном обходе отдельными заказчиками механизмов изъятий из национального режима закупок товаров разных категорий.

Также постановление дополняется категорией «комплект» для устранения пробела в регулировании, когда закупка набора товаров использовалась как способ неприменения запрета и ограничения к тем из них, которые подпадают под действие защитных мер.

Запрет на объединение в один контракт продукции из разных перечней в рамках постановления №1875 применяется к отдельным группам товаров и не распространяется на радиоэлектронную продукцию, пояснили “Ъ” в Минпромторге.

Ведомство зафиксировало сведения о намеренном объединении в одной закупке товаров, включенных в перечни и не включенных, в результате чего заявки признаются «иностранными» и к ним не применяются «защитные меры» постановления.

Также оптимизируется перечень товаров, к которым применяется ограничение, и увеличивается до 50% размер квоты для принтеров и многофункциональных устройств, что, по данным анализа, позволит обеспечить кратный рост приобретения заказчиками продукции отечественного производства. Согласно пояснительной записке, основным известным производителем российских принтеров и многофункциональных устройств является ООО «Катюша Принт», чья продукция в количестве четырех наименований присутствует в реестре. При этом на рынке также действуют и другие производители, такие как ООО «Торговый дом Булат» и ООО «Новый Ай Ти Проект», которые в реестре пока не присутствуют.

«Действительно, значительное число закупок, обходящих нацрежим, приходится именно на “смешанные лоты”»,— отмечает гендиректор компании «Катюша» Максим Виноградов. По его словам, Минпромторг устраняет лазейки, позволяющие обходить положения постановления №1875. Повсеместно под видом ПАКов (программно-аппаратные комплексы «Ъ») заказчиками покупаются решения, содержащие параллельно поставляемые иностранные продукты, подтверждают в Fplus. Искоренить это до сих пор трудно, потому что можно поставлять лот с преобладанием иностранного оборудования, дополненного реестровыми компонентами, что уже позволяет участвовать в тендерах. «Введение соответствующего запрета, а также понятия “комплект” будет стимулировать исполнение закона, усилит действие того вектора на отечественные закупки, который уже был заложен законодателем»,— считает вице-президент GS Group Сергей Долгопольский.

Тем не менее, на взгляд Максима Виноградова, предложенных мер недостаточно для полноценной «донастройки» механизмов поддержки отечественных производителей. «Более эффективной мерой стал бы запрет на закупку в одном лоте реестровой продукции и продукции, не включенной в реестр. Это позволит заказчикам приобрести необходимое специфическое оборудование в отдельном лоте, сэкономить средства и обеспечить загрузку российских производителей заказами, что особенно актуально сегодня в условиях высокой ключевой ставки и охлаждения спроса»,— добавил он.

«Дополнительные меры оправданы в регулировании закупок, например, персональных компьютеров, но в закупках разнообразного, часто нестандартного оборудования для сложных проектов, таких как АСУ ТП, эти требования будут скорее барьером, чем мерой поддержки»,— считает глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

По его словам, закупки не влияют на выбор технических решений, если инженеры заказчика выбрали зарубежные разработки, закупщики подготовят обоснования невозможности импортозамещения. Господин Покровский считает, что нужен план перехода информационной инфраструктуры на аппаратные платформы российской разработки.

