Параллельный импорт пошел на спад

Объемы параллельного импорта за лето значительно сократились, до $1,5 млрд в месяц, об этом заявили в Минпромторге. Ведомство уточняет, что прежде средние значения были на уровне $2,5 млрд. Подобные цифры, например, фиксировались в статистике на начало года. В 2024-м ежемесячно в Россию по такой схеме завозилось товаров на $3 млрд. Минпромторг отчитывается об устойчивости тренда и обещает усилить контроль за ввозом.

В августе из перечня разрешенных для параллельного импорта товаров исключили некоторые виды горнорудного оборудования, бытовой химии и комплектующих для спецтехники. До этого — косметику. Однако общий тренд с изменениями правил не связан, считает глава Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов: «У меня нет ощущения, что это следствие манипуляций списком Минпромторга, потому что последние изменения, которые вносились в приказ, большей частью касались косметики. Я не думаю, что это товар, который влияет на объемы импорта в целом. Проблема несколько в ином: произошло слишком сильное охлаждение экономики. Власти признают, что ключевая ставка все равно слишком высокая, и, соответственно, покупательская активность очень сильно снизилась.

То есть проблема сейчас не в том, что параллельный импорт вдруг стал не нужен. По так называемым экономическим товарам, которые покупаются все-таки по соотношению цена-качество, очевидно, что спрос никуда не делся, особенно если речь идет о какой-то промышленной продукции.

Мы сейчас отмечаем и второй фактор: многие компании из недружественных юрисдикций, посмотрев на переговоры России и США, начали уже тихонечко подбивать клинья, чтобы вернуться. Не в явном виде, естественно, не декларируя это, но рассылая какие-то письма бывшим дилерам. Сейчас одно из таких судебных дел у меня в работе».

А вот объемы параллельного импорта на авторынке зависят от других факторов, пояснил исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов: «На мой взгляд, сейчас ситуация, наверное, пока не такая, потому что на рынке было очень много стоков автомобилей. Большинство брендов, у которых были большие запасы, а также те концерны, у которых есть производство в стране, практически не поставляли машины из-за рубежа. В 2024-м случился очень большой объем ввоза официальными импортерами с тем, чтобы успеть до нового утилизационного сбора. При этом импорт частными лицами в соответствии с новыми регуляторными историями в течение этого года на самом деле меньше не становится. Он стал занимать достаточно большую долю. Поэтому здесь какого-то существенного снижения нет, но и роста тоже нет. Кажется, что за июль и август наметилось небольшое оживление на автомобильном рынке.

Надеюсь, что оно продолжится и в сентябре, и по мере того, как существующие запасы новых машин будут уменьшаться, вполне вероятно, что станут сокращаться акции и скидки, и опять начнется импорт».

В Минпромторге также анонсировали новую меру по усилению контроля за параллельным импортом. В перечень будут включать не названия брендов, а реестровые записи Роспатента. Ведомство объясняет, что так будет проще в том числе отслеживать оборот товара внутри страны.

