КМЗ импортозаместит запчасти для турбин Siemens на 500 млн рублей

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ; входит в структуру ОСК), приступил к реализации проекта по импортозамещению лопаток для турбин Siemens. Управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко сообщил ТАСС, что общие инвестиции в проект составят 500 млн руб.

КМЗ займется изготовлением запасных частей для турбин двигателя модели SGT-700. Инвестиции в проект из федерального бюджета составят 400 млн руб., дополнительно привлечены 100 млн руб. из внебюджетных источников, уточнил господин Даниленко.

Лопатки для турбин Siemens предназначены для работы в условиях высоких температур и значительных механических нагрузок. Они преобразуют энергию расширяющегося газа в механическую работу, которая затем превращается в электроэнергию. При производстве деталей планируется использовать материалы, аналогичные тем, что применяются Siemens, но произведенные внутри России.

Проект включает разработку конструкторской и технологической документации, изготовление опытных образцов, а также проведение ускоренных стендовых испытаний на турбинах SGT-700. Испытания должны подтвердить надежность изделий с наработкой на безотказность не менее 300 часов. Завершение всех работ намечено к концу 2027 года.