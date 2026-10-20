Метрологи заплатят за точность

Согласно законопроекту, платить за внесение сведений придется исключительно по результатам поверки — за какие-либо действия с уже переданными данными платить не надо. Порядок взимания платы и ее размер установит правительство. Предполагается, что платеж будет формироваться расчетным путем: базовая ставка, которую, как сообщили “Ъ” в Минпромторге, планируется установить в размере 50 руб., будет умножаться на коэффициент — 1 в случае с приборами, изготовленными в РФ или на территории бывшего СССР. При этом в отношении оборудования, внесенного в реестр российской промышленной продукции, платить не придется (в нем содержится не вся продукция, произведенная в РФ,— ряд производителей не получает запись в силу сложности этой процедуры, см. “Ъ” от 18 мая). За внесение данных о поверке зарубежного оборудования плата будет выше — с коэффициентом 4.