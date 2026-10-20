Метрологи заплатят за точность
Зависимость от иностранного измерительного оборудования будут снижать на деньги бизнеса
Правительство намерено ввести для метрологических компаний плату за внесение данных о результатах поверки измерительных приборов в специализированную информационную систему. Сумма будет зависеть от «происхождения» такого оборудования — в случае с зарубежными приборами ее размер будет заметно выше. Ожидается, что платежи будут приносить в бюджет по 6,7 млрд руб. в год. Средства пойдут на развитие отечественной метрологии и снижение зависимости от зарубежного оборудования — в «критических» отраслях сейчас фиксируется дефицит российских приборов.
В Госдуму внесен правительственный законопроект, предусматривающий введение c 1 сентября 2027 года платы за внесение юрлицами и индивидуальными предпринимателями, аккредитованными на поверку средств измерений, сведений о результатах этой процедуры в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. В Минпромторге “Ъ” сообщили, что инициатива согласована с участниками этого рынка.
Речь идет об измерительных приборах, применяемых бизнесом для контроля за качеством продукции и безопасностью производства. Владельцы таких приборов обязаны проводить их поверку с помощью специализированных организаций с тем, чтобы определить погрешность оборудования и установить, соответствует ли оно метрологическим требованиям. Для подтверждения возможности дальнейшего использования приборов данные о результатах поверки передаются через госинформсистему Росстандарта «Аршин». Сейчас подача этих сведений бесплатна.
Согласно законопроекту, платить за внесение сведений придется исключительно по результатам поверки — за какие-либо действия с уже переданными данными платить не надо. Порядок взимания платы и ее размер установит правительство. Предполагается, что платеж будет формироваться расчетным путем: базовая ставка, которую, как сообщили “Ъ” в Минпромторге, планируется установить в размере 50 руб., будет умножаться на коэффициент — 1 в случае с приборами, изготовленными в РФ или на территории бывшего СССР. При этом в отношении оборудования, внесенного в реестр российской промышленной продукции, платить не придется (в нем содержится не вся продукция, произведенная в РФ,— ряд производителей не получает запись в силу сложности этой процедуры, см. “Ъ” от 18 мая). За внесение данных о поверке зарубежного оборудования плата будет выше — с коэффициентом 4.
Как следует из финансово-экономического обоснования к проекту, плата будет взиматься за внесение примерно 78 млн сведений в год — ожидается, что бюджет будет получать порядка 6,7 млрд руб. ежегодно. Из этих средств, говорится в пояснительной записке, будут финансироваться создание национальной эталонной базы, а также усилия по преодолению «зависимости от зарубежной измерительной техники». Отмечается, что сейчас низкий уровень обеспеченности российскими приборами сохраняется в биологических и медицинских, оптических и оптикофизических (по 37%), радиотехнических и радиоэлектронных измерениях (39%), в измерениях физико-химического состава и свойств веществ (40%).
Вице-президент Торгово-промышленной палаты Денис Французов полагает, что инициатива поможет развитию отечественной метрологии, но только если дополнительные поступления действительно будут направляться на поддержку отрасли, а не просто увеличивать финансовую нагрузку предприятий. По его словам, льготы для российского оборудования, вероятно, повысят спрос на него, но массового перехода на отечественные приборы эксперт не ожидает — предприятия будут учитывать не только расходы на поверку, но и стоимость, точность и надежность российских аналогов.
В лаборатории «КР Метрология» отмечают, что массово доступных аналогов отечественного производства сейчас рынок предложить не может. Введение платы за подачу сведений о результатах поверки в конечном счете отразится на заказчиках таких услуг, так что на инициативу в организации смотрят отрицательно. В компании «МетроСервис» с этим соглашаются, а также ожидают роста числа формальных поверок.
Газета «Коммерсантъ» №195от 21.10.2026, стр. 2