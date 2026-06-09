Импортозамещение рывками

Индекс импортозамещения за последние четыре года вырос на треть, с 46 до 61 пункта, подсчитали эксперты группы компаний Б1. По их мнению, процесс замены западных поставок идет успешно, но неоднородно. Быстрее всего это происходит в отношении услуг, расходных материалов и сырья. В части же технологичной продукции и оборудования процесс развивается с трудностями. При этом замена происходит не только за счет перехода на российское производство, но и в значительной степени — с помощью поставок из дружественных или нейтральных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Эксперты Б1 проанализировали ход процесса импортозамещения в РФ — в исследовании приняли участие 85 российских и иностранных компаний. Согласно получившемуся отчету, индекс импортозамещения с 2022 года вырос на треть, с 46 до 61 пункта. Показатель учитывает долю зарубежных товаров и услуг, используемых организациями-респондентами в их деятельности. Максимальное значение индекса (100 пунктов) означало бы, что все респонденты сообщили о том, что доля импортных товаров составляет менее 25%, минимальные 0 пунктов — 100% респондентов используют 75–100% импортных товаров и услуг.

Значение индекса заметнее всего увеличилось в расчетах для российских компаний — на 55%, с 43 до 67 пунктов. Для иностранных рост оказался сдержаннее — плюс 25%, с 47 до 59 пунктов. Разницу в темпах эксперты объясняют тем, что международные организации сохраняют связи со своими подразделениями в других странах и потенциально могут привлекать глобальных поставщиков материнской компании. Кроме того, они не всегда подпадают под действие санкций иностранных государств или России.

В Б1 считают, что замена зарубежных товаров и услуг идет успешно. При этом процесс развивается неоднородно как в разрезе отраслей, так и видов закупаемой продукции. Наибольшую динамику прироста индекса (плюс 57%) показали организации, оказывающие услуги (финансовые и профессиональные). В производстве рост заметно ниже — в среднем 41%. Замена оборудования предприятий сопряжена с большими как временными, так и финансовыми затратами, поясняют в Б1.

При закупках лучше всего дела с импортозамещением у российских компаний обстоят по части услуг (индекс — 64 пункта), расходных материалов (49 пунктов) и сырья (43 пункта). Среди аутсайдеров — закупка производственного оборудования (25 пунктов) и комплектующих (35 пунктов). Таким образом, в первую очередь замена импорта произошла там, где к этому не требовались значительные усилия.

По данным на апрель 2026 года, три четверти (74%) опрошенных компаний были вынуждены замещать импортные товары или услуги. Основная причина — прекращение поставок по прежним каналам из-за санкций (ее называет 62% респондентов; допускалось несколько вариантов ответа). Главный же способ замещения (71%) — переход на продукцию производителей из «новых» стран (Китай, ОАЭ, Турция и другие). На втором месте — переход к российским производителям (67%), на третьем — ввоз иностранной продукции по параллельному импорту (19%). Самостоятельное производство в РФ отметили лишь 7% респондентов.

Согласно докладу «Сделано в России: от импортозамещения к технологическому лидерству», представленному в декабре 2025 года АНО «Национальные приоритеты», дефицит в локализации производства наблюдаются в автомобильной промышленности, станкостроении, микроэлектроники и промышленном софте.

В недавнем интервью “Ъ” (см. “Ъ” от 3 июня) первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что самой сложной задачей, где предстоит больше всего работы, является производство «определенной номенклатуры по микроэлектронике». Он сообщил, что в 2025 году был выпущен собственный литограф на 350 нм, далее планируется выйти на размер 130 нм. «Это собственное оборудование, ни от кого не зависящее. Постепенно мы будем двигаться в сторону более тонких топологий, но на это потребуется время»,— пообещал Денис Мантуров.

Венера Петрова