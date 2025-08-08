Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Над бизнесом рассеиваются облака

Насколько чувствительным для крупных компаний будет отказ от западных сервисов

Крупному бизнесу хотят запретить пользоваться иностранными облачными сервисами. Ограничения предлагает ввести Минцифры к сентябрю 2027 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы ведомства Максута Шадаева, которое он направил министру промышленности и торговли Антону Алиханову. В документе речь идет о запрете на пользование корпоративными сервисам из-за рубежа в информационных системах хранения и обработки персональных данных. По данным «Ведомостей», мера не коснется малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей и физлиц. В то же время работа крупных российских корпораций на зарубежных облачных платформах «вызывает особую озабоченность», приводит издание слова Шадаева.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Опасения Минцифры связаны в том числе с развитием технологий искусственного интеллекта в иностранных облачных сервисах, считает заместитель генерального директора Astra Cloud Константин Анисимов: «Большинство IT-систем устроено таким образом, что какая-то часть кода все равно находится в облаках. Это связано прежде всего с искусственным интеллектом. Например, даже если мы работаем в Microsoft World, и какие-то функции связаны искусственным интеллектом, все это берется из облаков. Законопроект направлен именно на такие истории, чтобы ограничить передачу данных российских пользователей во внешние хранилища в гибридных системах.

Почему на рынке растет спрос на расположенные в РФ виртуальные мощности

Как работают ИИ-помощники? Они встраиваются в ваши коммуникации, а это почта, видеосвязь, мессенджеры. У нас на почте, в видеоконференциях, мессенджерах огромное количество внутрикорпоративной информации. Российские решения есть буквально в каждом сегменте. Никакой проблемы нет. Тем более достаточно грамотное решение, что эта мера вводится не сразу, то есть не с 1 сентября 2025 года, а дается еще два года на то, чтобы проработать все решения и постепенно ввести».

Готов ли бизнес к переезду на отечественные платформы? Генеральный директор компании «Облакотека» Максим Захаренко опасается, что процесс окажется трудоемким. При этом каких финансовых вложений это потребует, станет понятно позже: «Я думаю, что непросто переехать с каких-то сложных, интересных, больших западных сервисов на наши. Другой немножко стек, фреймворк программ, которыми пользуются, например, для обработки данных. Соответственно, другой DPI, нужно что-то переписывать, какие-то свои сценарии. Плюс если там действительно есть существенный пользовательский объем данных, то просто перекачать их через интернет может оказаться трудоемким. Но это возможно.

С другой стороны, выхода иного нет. Западные облачные сервисы станут совсем недоступны либо по их же инициативе, либо с нашей стороны.

Отчасти это уже произошло: российским компаниям, особенно крупным и значимым уже давно перекрыли возможность пользоваться этими сервисами. Стоимость такого перехода сильно зависит от того, что за проект, какой там объем данных и насколько действительно команда, которая пользовалась сервисами на зарубежной платформе, способна перестроиться и освоить аналогичный российский сервис. Еще раз хочу сказать, что кроме трудоемкости, в общем, особых расходов нет. Лицензии, может быть, какие-то пропадут, но это маловероятно. Скорее всего, там все было помесячно, и капитальных затрат в облаках быть не должно».

Каковы перспективы российских облачных сервисов

Многие крупные компании уже закупили российские решения. В то же время они все равно продолжают ежедневно использовать привычные зарубежные платформы, отмечает директор облачного сервиса «Мой офис» Дмитрий Комиссаров: «Наиболее крупный бизнес все-таки в значительной степени с облаков уже слез. За исключением использования Amazon, Amazon S3 как платформы для приложений. Но российские сервисы с таким же интерфейсом предоставляют те же инструменты, хотя и не в таком масштабе.

Две самые большие отрасли — это туризм и образование. Там исторически сложилось так, что агентства работают с Google. И все, что связано с образованием, не только школы, но и очень многие учреждения. У крупного бизнеса любой переход занимает месяцы, потому что вам нужно попробовать на небольшом подразделении оттестировать систему, а потом это развернуть на все остальное. Год — это срок, за который можно все это реализовать, даже с запасом».

В прошлом году в силу вступил запрет на использование иностранных облачных сервисов, но сейчас он касается только государственных структур. Они могут пользоваться исключительно отечественными хостинг-провайдерам, которые Минцифры внес в реестр.

Егор Парфенов

